Жахлива ДТП із українцями в Польщі: названо попередню причину

Автобус з українськими туристами, який розбився в Підкарпатському воєводстві Польщі, перевищував швидкість мінімум в два рази.

Про це розповіла прокурор Марта Петковськи за попередніми висновками експерта, передає RMF 24. Відзначається, що транспорт рухався зі швидкістю 70-80 км на годину, в той час, як на цій ділянці гранична швидкість - 30.

За даними видання, водій спробував маневрувати, але у нього не було шансів. Після допиту прокурор збирається клопотати про його арешт на три місяці. Таке перевищення швидкості передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від року до 10 років.

Крім того, у водія була заміна, якою він не скористався. При цьому чоловік був тверезим.

Новини У ДТП в Хортицькому районі Запоріжжя постраждали 5 осіб

За словами директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева, в лікарні перебувають 42 громадянина України.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS - Fakty RMF FM (@ RMF24pl) 18 серпня 2018 р.

"До лікарень доправили ще декількох осіб, які мають незначні тілесні ушкодження. Всього наразі у медичних закладах Польщі перебуває 42 громадянина України, які постраждали унаслідок ДТП", - зазначив він, передає УНІАН.

Йдеться про постраждалих, які отримали легкі удари і синці. Одного українця повинні виписати до кінця дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, моторошна аварія з автобусом в Польщі сталася в ніч на 17 серпня, в результаті чого загинули три людини. Транспорт з 54 пасажирами в салоні впав зі схилу. Серед постраждалих опинилися 10 дітей.