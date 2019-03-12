"Згвалтували за орден": моторошні подробиці знущань над АТОвцем в колонії Бердянська

Скандал в Бердянській виправній колонії №77 набирає обертів. Там один з ув'язнених кілька разів згвалтував колишнього бійця АТО. Після цього хлопець намагався закінчити життя самогубством і опинився в психіатричній лікарні.

Правозахисники стверджують, що таке свавілля в колоніях – далеко не поодинокий випадок. У свою чергу офіційні особи стверджують, що факти знущань не підтверджені. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хотів накласти на себе руки

Історія колишнього бійця АТО, 23-річного Олександра, якого кілька разів згвалтували в колонії № 77 в Бердянську, стала відома нещодавно. Хоча сталося це рік тому. За словами координатора програми Харківська правозахисна група Андрія Діденка, подібні випадки у виправних установах ретельно приховують.

Колонія №77 Скрін відео

Колишній боєць отримав 3 роки позбавлення волі. Він затримав людину, на його думку сепаратиста, і передав його поліції. Однак пізніше з'ясувалося, що справу відкрили не проти затриманого, а проти самого Олександра. Поки він служив у ЗСУ, велося слідство, і суд в Маріуполі виніс йому вирок. Його відправили в колонію №77.

"Після знущань колишній боєць хотів накласти на себе руки. Його відправили в закриту установу, де є психіатричне лікування. Зараз він звільнився, ніякої реабілітації він не отримав, ніхто за злочин не був покараний. Насильник також вже вийшов на свободу. Зараз потерпілий хлопець вдома, він досі у важкому стані, свою маму він називає на ім'я по батькові", – розповів OBOZREVATEL Діденко.

Адвокат Віктор Колбанцев каже, що колишнього бійця згвалтували саме за те, що він має орден "За мужність".

"Я впевнений, що зроблено це за вказівкою адміністрації. Зробили це так звані "козли", ув'язнені, які є помічниками керівництва колонії. Хлопця відправили до психіатричного відділення іншої колонії. Після цього кількох медиків з медсанчастини, які дали йому напрямок, звільнили. Там був великий скандал. Після лікування хлопця повернули назад, і через деякий час він звернувся до керівництва, щоб його відпустили. Так, зараз він удома, але його психічний стан дуже важкий", – повідомив нам Колбанцев.

Колонія №77 Скрін відео

Адвокат додає, що в цій колонії в Бердянську з ненавистю ставляться до всього українського.

"Там можуть змусити бігати роздягненим на морозі тільки за українську мову. Там дуже погана ситуація склалася. І чомусь представник з прав людини нічого цього не бачить, як і всі, кому варто наводити там порядок", – обурюється Колбанцев.

Над новими знущаються з першої хвилини

Колонія №77 вважається місцем з невисоким рівнем безпеки, це означає, що тут відбувають термін ті, хто вчинив злочин вперше, вони не тяжкі або середньої тяжкості.

"З першої ж секунди перебування в цій колонії людей починають перетворювати в покірливу робочу силу. Щоб не доводилося двічі повторювати "йди, копай яму", а людина по клацанню пальців хапала лопату. Для цього людину повністю знищують. Приблизно два тижні над новенькими знущаються самі представники колонії. А потім передають вже більш досвідченим укладеним. І якщо адміністрація дотримується якихось рамок, розуміючи, що несе відповідальність за засуджених, то інші ув'язнені вже на все це не звертають увагу. Людину можуть на ніч прив'язати до ліжка, так що він мочиться під себе. Або змушують бігати голим", – каже Діденко.

За словами правозахисника, адміністрація колонії також вимагає гроші з ув'язнених.

"Якщо ще вісім років тому в цій установі утримувалось 1500 осіб, то зараз 321. А адміністрація звикла вимагати гроші. Спочатку вимагають 120 тисяч з ув'язненого, він повинен ці гроші добувати у родичів. Звичайно, сума непідйомна. Тоді її знижують до 5-12 тисяч", – стверджує Діденко.

Адвокат Колбанцев додає, що знущаннями людей перетворюють на рабів і використовують як безкоштовну робочу силу на тюремних виробництвах.

Травми завдали собі самі?

Прокурор Бердянська Олександр Маленко каже, що факти про незаконне застосування сили в цій колонії не підтвердилися. Однак відомості про це занесені до Єдиного реєстру досудового розслідування.

"Ми провели опитування серед ув'язнених, ніхто не підтвердив, що їх б'ють. У чотирьох виявлені синці, але вони кажуть, що травми завдали собі самі", – заявив на засіданні міськради Бердянська Маленко.

Він стверджує, що факт згвалтування колишнього бійця АТО теж не знайшов підтвердження.

Андрій Діденко запевняє, що кожен раз, як тільки правозахисні громадські організації заявляють про порушення в колоніях, в прокуратурі тут же проводять перевірку і порушень не знаходять.

"Тепер функції нагляду перейшли до Державного бюро розслідувань. Ми і туди відправили матеріали. Знаю, що відкриті виробництва оп ст. 127 КК України (катування) та за ст 365 КК України (перевищення службових повноважень). Чекаємо, може, вони щось знайдуть", – каже Діденко.

У той же час екс-глава пенітенціарної служби України Сергій Старенький вважає, що до заяв правозахисників потрібно ставитися з часткою обережності.

"Я не виключаю, що в цій колонії є перегини з боку адміністрації. Але цим можуть скористатися самі ув'язнені, щоб розгойдати ситуацію і змінити керівництво колонії, яке їм не подобається. Не секрет, що в подібні громадські організації входять самі колишні в'язні", – пояснив OBOZREVATEL Старенький.

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