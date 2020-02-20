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20 лютого • оновлено в 08:14
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Земля вигоріла: наслідки атаки Росії на ЗСУ показали на відео

4.5т
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На відео показали наслідки раптового наступу російських збройних формувань на ЗСУ на Донбасі, яке відбулося 18 лютого.

Кадри опублікувала пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Відео було знято біля Попасної. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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Військові показують осколки снарядів, відзначаючи, що обстріл проводився з забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Почему захыснык зажмурился на подходах к сепарам?
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0
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, из вас делают идиотов, вы это пнимаете?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Zhikharev Dmitry, якщо за допомогою тебе, то хоч з сатаною, аби не з плюючим і стріляючим в спину росіянином.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как обычно, ДРГ украины попыталась прорваться к ополченцам, подорвались на минах (ожидаемо), а теперь вопят мол анасзашо.
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