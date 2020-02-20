Земля вигоріла: наслідки атаки Росії на ЗСУ показали на відео

На відео показали наслідки раптового наступу російських збройних формувань на ЗСУ на Донбасі, яке відбулося 18 лютого.

Кадри опублікувала пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Відео було знято біля Попасної. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Військові показують осколки снарядів, відзначаючи, що обстріл проводився з забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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