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11 жовтня • оновлено в 17:10
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/ Розслідування

Землетруси в Макіївці: названі три причини

1.3т Читати матеріал російською

Землетруси в Макіївці безпосередньо пов'язані з видобутком там вугілля.

"Є щонайменше три причини землетрусів у цьому регіоні", – сказав OBOZREVATEL заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера.

Коментуючи повідомлення про те, що в Макіївці спостерігаються "підземні поштовхи невідомого походження", він зауважив: ця частина Донбасу була відома як сейсмоактивна ще за часів Радянського Союзу.

Донбас вважався сейсмонебезпечним ще за часів Радянського Союзу

Донбас вважався сейсмонебезпечним ще за часів Радянського Союзу

"У районі Макіївки була побудована друга після Пулково сейсмічна станція на території СРСР. Зараз її там немає, але факт, що досить дороге обладнання було встановлено на Донбасі, свідчить про те, що там і раніше були підземні поштовхи", – сказав вчений.

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За його словами, безпосередня геологічна причина землетрусів така: "Коли з великих глибин витягується порода і, щоб здешевити процес, назад її до шахти не поміщають, відбувається перерозподіл напружено-деформованого стану порід у цьому районі, де розташовані робочі шахти".

"Крім того, видобуток вугілля відбувається у найдешевший способіб – за допомогою вибухів. Але навіть слабкі з них можуть ініціювати ті землетруси, які, можливо, ніколи б не відбулися", – додав Кендзера.

Вчений назвав ще один небезпечний фактор: наявність у покинутих шахтах води. "З них не викачують воду. Це призводить до зменшення міцності середовища, і тоді поштовхи виникають частіше", – пояснив він.

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Науковець підкреслив: у цьому регіоні можуть бути й більш потужні землетруси. За оцінками геологів, їхня максимальна магнітуда може досягати 4,6.

Як писав OBOZREVATEL, мешканці окупованої Макіївки забили на сполох через землетруси. Місцеві жителі відчувають їх переважно вночі і ввечері. Інформацію поширили в одній із публічних сторінок у соцмережах, на що звернув увагу журналіст Денис Казанський.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Кендзера
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А некоторые дипилы писали, что это Россия там ядерное оружие испытывает. От русских можно конечно чего угодно ожидать, но с такой фантазией некоторые могут что угодно напридумывать, а главное это точно поможет вернуть Донбасс и остановить войну. Да и пусть они не забывают про "не пожелай ближнему" и тогда сможешь проснуться !
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