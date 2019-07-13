"Зеленського примушують до миру": Гай зробив тривожну заяву про Донбас

На Донбасі російські окупаційні війська пішли на загострення конфлікту, щоб примусити президента України Володимира Зеленського до виконання Мінських угод на умовах Кремля.

Про це розповів в ефірі ObozTV волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи обстріл автоколони з українськими військовими.

За його словами, тільки за 11 липня, за даними штабу ООС, було зафіксовано 42 обстріли.

"Це набагато більше, ніж у середньому за останні місяці. У нас за місяць було 25-30 обстрілів, зараз виросло до 42. У нас семеро поранених, двоє контужених, є загиблий. Ситуація досить напружена, але контрольована Збройними силами України", – зазначив він.

За словами Гая, така кількість обстрілів пов'язана з тиском РФ на українське військово-політичне керівництво – щоб примусити президента Зеленського піти на мирні домовленості на умовах Кремля.

"Умови Кремля – вони хочуть, щоб ми безпосередньо вели діалоги про перемир'я з окупаційними адміністраціями, щоб ми виконували "Мінськ" в односторонньому порядку на вигідних для Кремля умовах. Щоб провели федералізацію, провели вибори, зробили все те, що хоче зробити РФ з Україною, створити умови для розділу України в майбутньому", – заявив ветеран АТО.

"Мене лякає риторика вищого керівництва держави та Офісу президента. Ми чули багато заяв, і всі вони були миротворчими – про мирні переговори з Росією, статус російської мови для Донбасу тощо. В інформаційному полі нас почали готувати до м'якої капітуляції, яка буде подана як мир", – підкреслив він.

Гай вважає, що політика умиротворення агресора не зупинить Росію: "Як тільки вона отримає від нас бажане, вона почне бажати більшого і діяти далі".

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня під Гранітним у результаті обстрілу вантажівки КрАЗ загинув 21-річний український військовий, ще один був поранений. У колоні також було авто новопризначеного глави Донецької області Павла Кириленка.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автоколони спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у "нормандському форматі".

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