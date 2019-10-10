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10 жовтня • оновлено в 21:33
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Зеленського оточує "проросійський елемент": президента попередили про небезпеку

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Ексзаступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський заявив, що в оточенні президента України Володимира Зеленського можуть бути агенти російського впливу.

"Таких людей навколо нього зараз буде дуже багато", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті генерал додав: "Як людина, яка багато років мала справу з діяльністю спецслужб, можу сказати: мені здається, що сьогодні в українські структури, особливо в силові, користуючись зміною влади, проникає дуже багато, м'яко кажучи, проросійського елемента".

За його словами, їх мета – "просування російського впливу через свою агентуру".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скіпальський констатував: в зв'язку з періодом зміни влади в країні СБУ і розвідка виявилися не зовсім готовими до відбиття цієї небезпеки. "На жаль, наша СБУ поки що зайнята реформами, в розвідці теж присіли після певних змін", – сказав він.

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"Це небезпечно. Кожен день слід очікувати ідеологічного впливу з боку оточення президента, з боку окремих членів його команди, які будуть нав'язувати Зеленському саме таку риторику", – попередив генерал.

Виходячи з цього, він порекомендував Зеленському "оцінювати все через призму посади президента України", щоб розрізняти риторику, нав'язану Кремлем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що зустріч з главою РФ Володимиром Путіним має відбутися для припинення війни.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Олександр Скіпальський
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
Для вислоухих стало нормой вешать на людей ярлык "пророссийский" , если человек не поддерживает их антироссийскую риторику.
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