Зеленський виконав вимогу Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку
Український глава в своїх соціальних мережах опублікував відео про фільм "Земляни"
Цього від нього вимагав Максим Плохой, який вранці 21 липня захопив заручників в рейсовому автобусі в Луцьку
Це не єдина вимога злочинця
Президент записав відео про фільм "Земляни".
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку.
Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець. У коментарях до посту він також прикріпив скріншоти тексту, який раніше поширив терорист.
"Фильм "Земляне", 2005 года, смотреть всем", – сказав президент. На ролику видно, що Зеленський зняв його у своєму кабінеті.
Зазначимо, напередодні Максим Плохой випустив із салону трьох осіб: підлітка, вагітну, а також літню жінку. Після цього на сторінці президента в соцмережі з'явилося відеозвернення.
"Земляни" (Earthlings) – американський документальний фільм 2005 року, який розповідає про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі.
Нагадаємо, злочинець також вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
Вимоги
Вимоги
Вимоги
Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривошей потрапив до в'язниці в 18 років.
Також були опубліковані вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа знаходиться під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.