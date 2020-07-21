Зеленський виконав вимогу Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку.

Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець. У коментарях до посту він також прикріпив скріншоти тексту, який раніше поширив терорист.

"Фильм "Земляне", 2005 года, смотреть всем", – сказав президент. На ролику видно, що Зеленський зняв його у своєму кабінеті.

Зазначимо, напередодні Максим Плохой випустив із салону трьох осіб: підлітка, вагітну, а також літню жінку. Після цього на сторінці президента в соцмережі з'явилося відеозвернення.

"Земляни" (Earthlings) – американський документальний фільм 2005 року, який розповідає про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі.

Нагадаємо, злочинець також вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

Вимоги

Вимоги

Вимоги

Як писав OBOZREVATEL: