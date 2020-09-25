Зеленський відреагував на катастрофу літака ЗСУ з курсантами під Харковом

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу літака ЗСУ АН-26 в Чугуєві Харківської області в п'ятницю, 25 вересня.

На сторінках глави держави в соціальних мережах було підтверджено, що на борту, крім екіпажу, перебували українські курсанти.

"Є загиблі і поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 чоловік на борту. Просто немає слів", – написав Зеленський.

Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром. Президент повідомив, що в суботу, 26 вересня, прибуде на Харківщину.

"Терміново створюємо комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії. Відповідне доручення дав прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку. Ніхто з нього не встиг катапультуватися. У мережі показали фото і відео з місця трагедії.