Зеленський шукає Альперіна: з'явилися деталі гучної справи

Український бізнемен Євген Шевченко, який співпрацював із НАБУ, розкрив подробиці гучної справи проти обвинуваченого в контрабанді одеського підприємця Вадима Альперіна.

Деталі були розміщені на його сторінці в Facebook. "НАБУ провело обшуки і арешти на Київській митниці, де відбувався шалений за обсягом грабіж держави. Для відповідного документування всіх причетних до злочину осіб детективам знадобилося більш ніж два роки", – повідомив він.

За даними бізнесмена, організатором "схеми" є саме Альперін. Відомо, що на рахунках підконтрольних йому компаній детективи ще в 2017 році заарештували 450 млн грн.

Володимир Зеленський і Вадим Альперін

"Саме для розблокування цих коштів Альперін і запропонував хабар у розмірі $800 тис. На якому й погорів. Згодом суд відпустив його під заставу, однак свого арешту контрабандист поки не дочекався – внаслідок витоку інформації (можливо, з САП, можливо, через суд) він був попереджений і зник у невідомому напрямку", – пояснив Шевченко.

Водночас він пише про те, що затриманий раніше заступник керівника Київської митниці Сергій Тупальський був "основним виконавцем схеми".

"Коли детективи тільки починали розслідування цієї справи, деякі журналісти дорікали, що Тупальського ніхто не заарештує, тому що його кум не хто інший, як Анатолій Новак – заступник директора НАБУ. Однак не так сталося, як гадалося – родинні зв'язки корупціонерам, як бачимо, не дуже допомогли" ,– резюмував бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди. 26 листопада був заарештований один із можливих учасників схеми – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом із ним затримано ще 9 осіб – 6 із них теж митники.

За попередніми оцінками, оборот цієї схеми міг складати сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень.

Вадим Альперін вважається "головним гравцем" у схемах. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців, тому він встиг сховатися.

Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Вадима Альперіна. Президент на своїх сторінках в соціальних мережах закликав усіх, хто володіє будь-якою інформацією про його місце знаходження дзвонити на гарячу лінію НАБУ: 0800213200.

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