Зеленський переписав італійську фірму на спонсорку "Слуги народу" – розслідування

Президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" Світлану Пещанську.

Про це йдеться у випуску програми "Watchdogs.Розслідування", що виходить на каналі "Прямий".

У серіалі "Слуга народу" президент Голобородько не добирає слів в описі зажерливих чиновників. А ось так виглядає вже реальна декларація за 2019 рік реального президента Зеленського:

зарплата 200 тисяч гривень на посаді президента;

загальний дохід родини – 28 мільйонів;

земельна ділянка 12 соток з будинком на 350 квадратів в елітному столичному передмісті;

5 квартир у Києві в загальному на 1100 квадратів;

квартира в Ялті; і ще одна у Великій Британії;

5 паркувальних місць.

Із цінного рухомого майна Зеленський задекларував 6 наручних годинників: два Breguet та по одному Tag Heuer, Roleх, Bovet та Piaget. У дружини президента є сережки та каблучка з діамантами. Також Зеленському належить LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина володіє MERCEDES-BENZ S 500 2014-го. А і ще дрібничка – вілла на 15 кімнат на 420 квадратів на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі.

На будинку в Італії зупинимось детальніше. Придбаний ще у 2015 році, але в декларації за 2017-ий рік кандидат Зеленський чомусь "забув" його вказати. І лише після викриття наших колег зі "Слідства.Інфо" таки зізнався про італійську нерухомість. Оформлена вілла на таку собі італійську ТОВку "Сан Томмасо СРЛ", яку минулого року Зеленський вказав в декларації як свою власність. От тільки парадокс у декларації зразка 2020-го – будинок залишився, а компанії, яка офіційно ним володіє – вже немає. Ми не змогли оминути цього факту і почали вивчати закордонні реєстри.

ТОВкою "Сан Томмасо" в Італії нині володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після кількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на таку собі ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а от в Італійській компанії у липні 19-го директором стає – Світлана Піщанська.

Хто ж така Світлана Піщанська, що заслужила керувати справами Зеленського в Італії? А тут все просто. Дві хвилини і гугл видає інформацію – жінка з Кривого Рогу, спонсор партії "Слуга народу". При чому в першій п’ятірці. Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.

"Я давно знаю Володимира (Зеленського, – ред.), ми з одного міста – росли в одному дворі", – розповіла Світлана.

Розслідування про майно Володимира Зеленського Прямий

Також вона запевнила, що кошти переказані партії – її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень. Але як можна призначити звичайну сусідку керувати власною компанією "Сан томмасо"? А це означає, що сусідка не зовсім звичайна!

Жодного кума і військового друга я не призначив – Зеленський

Навіщо куми і військові друзі, якщо ще є сусіди?

Світлана Піщанська як директор італійської компанії – то власні справи Зеленського, то її рідна сестра – Ольга Піщанська – це вже проблеми наші з вами. 2 вересня 19-го Зеленський своїм указом призначив її першим заступником голови Антимонопольного комітету України.

Те що Ольга і Світлана – рідні сестри, сумнівів немає. Ось на сайті LinkedIn, Ольга підтверджує навички роботи Світлани і це доводить що вони не сторонні особи, а по-батькові – Станіславівна у обох жінок дає розуміння, що вони найімовірніше рідні сестри.

Раніше Ольга Піщанська займалась організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період нинішній голова АМКУ Юрій Терентьєв працював генеральним юрисконсультом "Арселору". У декларації Піщанська вказала, що володіє цінними паперами ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг".

Як говорив класик – свій до свого по своє. А тепер дивіться – майже 300 тисяч гривень спонсорської допомоги від Піщанської для Слуги народу і вуаля – вже не сусідка і родина твоя починає будувати круту політичну кар’єру. Але в народі такі штуки називаються дуже просто – хабар. Є пропозиція вводити в словниковий запас замість "кумівства" слово "сусідство".

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