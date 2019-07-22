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Зеленський може припинити війну? Пушилін виступив із заявою

2.5т Читати матеріал російською

Глава "ДНР" Денис Пушилін припустив, що президент України Володимир Зеленський може завершити війну на Донбасі.

"Чи є у Зеленського можливості припинити обстріли, перервати гостру фазу конфлікту? Такі можливості у нього є... Треба мати політичну волю, приборкати радикалів як на лінії зіткнення, так і в тилу. Як ми бачимо, з останнім у Зеленського є певні труднощі", — сказав він в інтерв'ю ФАН.

Водночас Пушилін додав, що на лінії зіткнення тривають обстріли, як і раніше руйнуються інфраструктура, житлові будинки.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

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"Говорити про те, що ситуація в якомусь плані має позитивний прогрес, не доводиться", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Теперь у Зеленского есть реальный шанс прекратить войну. Получив поддержку в Раде, взяв под контроль силовые структуры и правительство можно это сделать.
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