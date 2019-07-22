Зеленський може припинити війну? Пушилін виступив із заявою

Глава "ДНР" Денис Пушилін припустив, що президент України Володимир Зеленський може завершити війну на Донбасі.

"Чи є у Зеленського можливості припинити обстріли, перервати гостру фазу конфлікту? Такі можливості у нього є... Треба мати політичну волю, приборкати радикалів як на лінії зіткнення, так і в тилу. Як ми бачимо, з останнім у Зеленського є певні труднощі", — сказав він в інтерв'ю ФАН.

Водночас Пушилін додав, що на лінії зіткнення тривають обстріли, як і раніше руйнуються інфраструктура, житлові будинки.

Денис Пушилін

"Говорити про те, що ситуація в якомусь плані має позитивний прогрес, не доводиться", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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