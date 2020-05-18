Зеленський міг натиснути на Путіна. Існування України – катастрофа для Росії. Інтерв'ю з Павлом Клімкіним

"У Росії є багато зацікавлених у тому, щоб отримувати переваги від чорної економіки Донбасу"

"Головне – це імідж. Показати, що з Путіним розмовляють і ізоляції як такої немає"

"Поїздка Козака в Берлін – це також і меседж нам"

Існування України як такої є катастрофою для президента Росії Володимира Путіна. Будь-який реальний контроль України над Донбасом означатиме завершення всіх претензій Кремля на українську зону впливу. Президент України Володимир Зеленський мав нагоду створити динамічний тиск на Путіна, але не скористався нею.

Путін готовий роздавати будь-яку гуманітарну допомогу Заходу і вчиняти будь-які інші кроки, щоб пом’якшити економічні санкції щодо РФ. Зокрема, й тому, що без інноваційних західних технологій на нафтову галузь держави очікує колапс.

Про це та багато іншого в ефірі ObozTV розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Почати хотів би з візиту пана Козака до Німеччини. В одному з коментарів ви сказали, що це поганий знак. Мовляв, могли говорити не тільки про Україну, а й про інтереси Росії, зокрема, "Північний потік-2". Ми бачимо, що Німеччина не підтримала рішення Європейської комісії про зняття санкцій. То що, візит для представника РФ не такий вже й успішний?

– Давайте почекаємо із святкуванням. По-перше, це рішення німецького регулятора. Воно 100% буде оскаржуватись десь в суді, спочатку в німецькому. Є багато чуток, що оскаржуватися воно буде і в Європейському суді. Для Росії, для "Газпрому" це принципово.

Звичайно, можна займатися маніпуляціями, трюками і намагатись продавати газ трейдерам на виході або на межі німецьких територіальних вод, але там виникають дуже цікаві нюанси.

Тому це не кінець історії, а дуже симпатичний розвиток.

Стосовно поїздки – я б не назвав це візитом. Це зовсім красиво і патетично. Я вважаю, не дуже добре, коли під час пандемії людина, яка знаходиться під санкціями, їде до Берліна. Це означає, що навіть конфіденційних засобів зв’язку недостатньо.

Я вважаю, що це сигнал з боку Берліна не захоплюватись двостороннім треком з Росією і мєждусобойчіками. Про ідею створення так званої консультативної ради наші партнери дізналися майже з преси, і це жодного нормального враження на них не справило. Тому я вважаю, що поїздка Козака до Берліна – це також і меседж нам.

Ми розуміємо, що є не тільки "Північний потік", є й інші питання. Треба розуміти, що Німеччина наступні півроку головує в Євросоюзі. Це не означає, що вона прийматиме рішення. Але вона впливатиме, причому, не тільки опосередковано, а прямо на формування порядку денного ЄС.

Тому думаю, що візит також був пов'язаний з обговоренням можливих опцій стосовно санкцій. Для Росії зараз питання санкцій – нав’язливе питання на тлі того, що там відбувається. Потрібні перемоги – і внутрішні, і зовнішні. А от пом’якшення санкцій можна продати і внутрішньо, і зовнішньо.

Тому я думаю, що ця тема була однією з ключових.

Володимир Путін

– Коли можна очікувати перші дзвіночки того, що Європейський Союз буде пом’якшувати санкції по відношенню до Москви?

– Почекайте, по-перше, ніяких ознак, щоб пом’якшувати санкції, немає. Росія зараз намагається пом’якшити санкції, одночасно залишивши для себе не тільки наявні важелі і на нас, і на весь регіон. Все одно в неї ментальність в рамках зон впливу.

Російське керівництво і Путін живуть десь в 1990-х роках. Вони, напевно, думають, що й всі інші живуть в 1990-х роках. Вони дуже хочуть, щоб Німеччина започаткувала цей процес під час свого піврічного головування.

Але в Німеччині люди розумні, і вони не будуть ставити під питання солідарність Євросоюзу. Не так багато питань, в яких ЄС має базовий рівень солідарності. І санкції по відношенню до Росії – це якраз одне з класичних питань.

А другий момент – нехай Росія врешті-решт зробить якісь дії. Має бути погоджений чіткий план з гарантіями, як діяти далі. Тоді можна говорити про якісь речі стосовно санкцій. А до цього це контрпродуктивно.

– Тобто, які б епітети не підбирав Козак під час особистої зустрічі в Берліні, це все залишається епітетами і контрпродуктивно, тому що німецька лінія залишатиметься такою, як вона є зараз?

– Але врахуйте, що німецький бізнес буде тиснути на керівництво і на канцлера. Вихід з пандемії буде досить непростим.

Росія робить маніпуляції стосовно так званої гуманітарної допомоги – США, Італія. Вона буде роздавати все що завгодно, тільки щоб пом’якшити санкції.

Якщо хочете, для Путіна в сьогоднішній ситуації це порятунок для його іміджа. Щоб представити це не тільки як важливий засіб для російської економіки.

В першу чергу, йдеться про доступ до первинних і вторинних фінансових ринків і інновативне бурове обладнання. Зараз інвестиції в видобуток нафти в Росії, скоріше за все, впадуть на 35-40% або більше, якщо не буде податкових стимулів. Напевно, вони будуть. Але в таких умовах без новітнього бурового обладнання, яке Росія і Китай не виробляють, утримувати видобуток нафти на наступні 10 років буде дуже складно, і галузь буде поступово колапсувати.

Звичайно, це не буде завтра чи післязавтра, але ставки для Росії шалені.

Але головне – це імідж. Показати, що з Путіним розмовляють і що ізоляції як такої немає.

– З приводу санкцій і кроку назустріч вирішенню конфлікту на Донбасі з боку Росії. Чи може таким кроком з боку Кремля бути повернення в податкове поле окупованих територій на Донбасі, про що говорили напередодні в Тристоронній контактній групі, і розширення цієї групи, на чому наполягає українська переговорна частина?

– Розширення – я не знаю, для чого це. Це ж не мінський формат, а просто мінський майданчик. Ваші колеги мене постійно питають: а що Зеленський мав би робити не так?

Якщо б ця команда чи сам Зеленський реально хотіли створити динамічний тиск на Путіна, що б вони зробили? На парижському саміті в присутності Меркель і Макрона вони б об’явили про підвищення нашої присутності в групі.

Потім намагалися б переконати наших партнерів, щоб вони тиснули на Росію. Потім, розуміючи, чим закінчиться процедура імпічменту, намагалися б втягнути в цю гру Трампа. Потім намагалися б говорити про те, що тимчасово переміщені особи, які мали залишити Донбас в результаті війни, до того долучаються.

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін під час нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року

Можна було створити динамічний тиск на Путіна. Все це не було зроблено.

Можна фантазувати, чому це так: некомпетентність, нездатність порахувати більше, ніж на 2 кроки вперед. Але я вважаю, що є декілька фундаментальних причин цього.

Одна – це побоювання, що за існуючого економічного колапсу подальші кроки щодо реінтеграції, особливо на тлі тотальної російської паспортизації Донбасу, призведе і до безпекового колапсу держави. А інше – це те, що, думаю, в Росії є багато зацікавлених в тому, щоб отримувати якісь переваги від чорної економіки Донбасу.

Там постійно йде якась боротьба за ці гроші. Якщо вивозити вугілля, вивозити метал, тобто чорна економіка працює за своєю логікою, то це напевно теж впливає на російську позицію.

Можна, звичайно, дивитися на чисту політику, але моє враження, що одночасно працюють декілька різнорідних факторів, які не дають реально йти вперед.

А для Росії будь-який реальний контроль України над Донбасом означає завершення взагалі всіх претензій на зону впливу в Україні. Це для них катастрофа.

В новій російській міфології є таке модне слово "скрєпи". Путін постійно каже то про "печенігів з половцями", то "тисячолітня історія", то "споконвічні російські території", то "один народ", то "одна мова".

Якщо хочете, взагалі існування України як такої – це катастрофа для сьогоднішньої російської моделі. А те, що відбувається сьогодні в Росії – це не просто перезавантаження Путіна. Це спроба перезавантажити і модель. Умовно – модель існуючої зараз гібридної автократії на інший варіант автократії.

Тому те, що відбувається в Росії, простих, а тим більше популярних рішень не має.

Тоді що потрібно робити, якщо ви дивитеся очами Путіна? Ви йдете в якусь історію про зовнішню експансію. Чи вистачає вам для цього умовної Білорусі? Звичайно, ні. Пам’ятаєте відоме опитування Левада-центру, що тільки 4% бачать Путіна президентом спільної держави Білорусі і Росії. Білорусь і так для більшості росіян своя.

Володимир Путін в Генеральному штабі збройних сил РФ

Тому очі будуть на нас. Путін буде послідовно вести до делегітимізації будь-якої влади – і в цьому, маємо частково визнати, на превеликий жаль, він успішний. А потім дестабілізація. Ця логіка Росії буде дуже послідовною. Особливо на фоні всіх проблем, які зараз там розкручуються.

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