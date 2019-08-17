Зекономили на дітях? Спливла шокуюча інформація про пожежу в таборі "Вікторія"

За пожежну безпеку в таборі "Вікторія" в Одесі, де під час загоряння в 2017 році загинули троє дітей, відповідає колишня вожата-вихователька Олена Адамська.

Саме вона напередодні трагедії відімкнула пожежну сигналізацію, повідомляє "Думская". Після того, як директор табору Петрос Саркісян опинився в СІЗО, вона виконувала обов'язок керівника табору.

Як пояснювала Адамська під час судового розгляду, сигналізацію вона вимикала регулярно, бо, за її словами, вона часто спрацьовувала без причини.

Протигази в таборі "Вікторія" Думская

Зараз Адамська заявляє, що проінспектувала монтаж системи для забезпечення пожежної безпеки та проконтролювала хід робіт.

Олена Адамська на засіданні суду Скрін відео

Крім того, як з'ясували журналісти, у "Вікторію" закупили маски індивідуального захисту (протигази), які не придатні для очищення від чадного газу.

Перед новим заїздом дітей мерія спеціально виділила кошти на протигази, які розмістили в кожній кімнаті табору.

Однак, батьки звернули увагу, що протигази російські й на них встановлені не ті фільтри. Фільтр для очистки від вуглекислого газу коштує дорожче, і, мабуть, міськрада вирішила заощадити.

Протигази в таборі "Вікторія" Думская

Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" спалахнула в ніч на 16 вересня 2017 року. Всього в таборі на момент загоряння знаходилось 150 дітей. Троє з них загинули.

Згідно з даними експертизи ДСНС, причиною пожежі став забутий включеним кип'ятильник в одній із кімнат вихователів.

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якої загинули дев'ятеро людей.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що сталося, поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво не дозволило провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

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