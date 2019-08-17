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Зекономили на дітях? Спливла шокуюча інформація про пожежу в таборі "Вікторія"

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За пожежну безпеку в таборі "Вікторія" в Одесі, де під час загоряння в 2017 році загинули троє дітей, відповідає колишня вожата-вихователька Олена Адамська.

Саме вона напередодні трагедії відімкнула пожежну сигналізацію, повідомляє "Думская". Після того, як директор табору Петрос Саркісян опинився в СІЗО, вона виконувала обов'язок керівника табору.

Як пояснювала Адамська під час судового розгляду, сигналізацію вона вимикала регулярно, бо, за її словами, вона часто спрацьовувала без причини.

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Протигази в таборі "Вікторія"

Протигази в таборі "Вікторія"

Думская

Зараз Адамська заявляє, що проінспектувала монтаж системи для забезпечення пожежної безпеки та проконтролювала хід робіт.

Олена Адамська на засіданні суду

Олена Адамська на засіданні суду

Скрін відео

Крім того, як з'ясували журналісти, у "Вікторію" закупили маски індивідуального захисту (протигази), які не придатні для очищення від чадного газу.

Перед новим заїздом дітей мерія спеціально виділила кошти на протигази, які розмістили в кожній кімнаті табору.

Однак, батьки звернули увагу, що протигази російські й на них встановлені не ті фільтри. Фільтр для очистки від вуглекислого газу коштує дорожче, і, мабуть, міськрада вирішила заощадити.

Протигази в таборі "Вікторія"

Протигази в таборі "Вікторія"

Думская

Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" спалахнула в ніч на 16 вересня 2017 року. Всього в таборі на момент загоряння знаходилось 150 дітей. Троє з них загинули.

Згідно з даними експертизи ДСНС, причиною пожежі став забутий включеним кип'ятильник в одній із кімнат вихователів.

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Тема
Пожежа в дитячому таборі Вікторія
Місце
Україна Одеса
Теги
табір "Вікторія" пожежа фотографии
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