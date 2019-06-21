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Здавав наших бійців: на Донеччині засудили зрадника України

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Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" і засудив до 9 років позбавлення волі.

Так, суд визнав його винним за статтями про "створення терористичної групи чи терористичної організації" і "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами", – передає "Громадське".

Уточнюється, що Кірсанова засудили до 9 років в'язниці ще в 2016 році, проте він подав апеляцію і справу розглянули заново.

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Валерій Кірсанов

Валерій Кірсанов

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Зокрема, засуджений передавав бойовикам дані про місця дислокації, чисельність та маршрути пересування підрозділів і військової техніки ЗСУ у Маріуполі і в Донецькій області.

Відзначається також, що бойовики отримували від Кірсанова дані про результати обстрілів членами угруповання "ДНР" селищ Зоря, Гнутове, Виноградне, мікрорайону "Східний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали ще трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР".

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
УкраїнаМаріуполь
Тег
Новини Донбасу
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