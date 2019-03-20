"Збудилися не на жарт": Цимбалюк пояснив істерику Росії довкола "компенсації" за Крим

Активне обговорення російською владою необхідності стягнути з України "компенсацію" за Крим пояснюється небажання самим платити репарації за анексію.

Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк, проаналізувавши виступ спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується аналізу шкоди і збитків, завданих Криму і Севастополю за 23 роки "анексії" Україною, ми це питання обговоримо на Раді Держдуми і будемо переходити до ухвалення конкретних рішень, в рамках яких ми постараємося із залученням і економістів, і вчених, Академії наук, за участю представників регіону, вивчаючи ситуацію і в Криму та в Севастополі, вийти вже на підсумковий документ. А далі ми вже обговоримо з вами, які рішення будемо ухвалювати", — самовпевнено заявив політик.

Анексія Криму "Аргумент"

Цимбалюк, у свою чергу, знайшов досить просте пояснення такої бурхливої діяльності Володіна — наближення неминучої розплати Росії за скоєні злочини.

"Збудилися не на жарт із "компенсацією". Справа в тому, що ще трішки, і будуть рішення міжнародних судів за втрату активів України в окупованому Криму. Росії виставлять рахунок на мільярди доларів. А як говорив президент Російської Федерації: "Бити треба першим", — пише журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в РФ запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Пізніше в Кремлі відступили щодо компенсації за Крим.

Також мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим.

Цимбалюк зазначив, що претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися для неї втратою територій.

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