|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Збудилися не на жарт": Цимбалюк пояснив істерику Росії довкола "компенсації" за Крим

4.7тЧитати матеріал російською

Активне обговорення російською владою необхідності стягнути з України "компенсацію" за Крим пояснюється небажання самим платити репарації за анексію.

Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк, проаналізувавши виступ спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується аналізу шкоди і збитків, завданих Криму і Севастополю за 23 роки "анексії" Україною, ми це питання обговоримо на Раді Держдуми і будемо переходити до ухвалення конкретних рішень, в рамках яких ми постараємося із залученням і економістів, і вчених, Академії наук, за участю представників регіону, вивчаючи ситуацію і в Криму та в Севастополі, вийти вже на підсумковий документ. А далі ми вже обговоримо з вами, які рішення будемо ухвалювати", — самовпевнено заявив політик.

Анексія Криму

Анексія Криму

"Аргумент"

Новини
"Дякують за "референдум" і просять грошей": Цимбалюк яскраво пройшовся по життю Криму під Росією

Цимбалюк, у свою чергу, знайшов досить просте пояснення такої бурхливої діяльності Володіна — наближення неминучої розплати Росії за скоєні злочини.

"Збудилися не на жарт із "компенсацією". Справа в тому, що ще трішки, і будуть рішення міжнародних судів за втрату активів України в окупованому Криму. Росії виставлять рахунок на мільярди доларів. А як говорив президент Російської Федерації: "Бити треба першим", — пише журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Роман ЦимбалюкВ`ячеслав Володін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
4
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Д Алексей
Д Алексей
Рома умница!! У ваты славно подгорают пердаки. Чмошник пригожинские - остановитесь . Ахаха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Вот жешь вредный хохол, в России живет, нашу мороженную ежатину жрет запивая отборнейшим стекломоем и на нас же еще воняет. В ГУЛАГ его надо сослать или расстрелять в подвалах Лубянки. Куда только кгававая гебня смотрит?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Павлов Дмитрий, тут вопросы собственно к российской власти, которая давно утомила подавляющее большинство своей либеральной толерантностью. Таких ублюдков как Цимбалюк нужно выпинывать из страны нещадно, а он, уверенный в своей безнаказанности ещё и жену свою притащил из Свинарни к нам на ПМЖ. Да в приниципе и не он один. Та же Соколова, дурная незамужняя никогда причём, вполне спокойно живёт в РФ и работает на площадке оппозиционных СМИ, с которых поливает РФ помоями. Власть как обычно -бездействует
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Молодец Ромка!!!! Мочи кацапов в их РосПедирации!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА 😆😆😆😆🤭🤭
Показать комментарий полностью
Ответить
4
5
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Victor Ideiniy, успокойся рагулятина. перекур давно закончился. Марш дочищать панский унитаз
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Блоги / думки