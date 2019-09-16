Зброя проти Путіна: названі країни-союзники України у боротьбі з Росією

Понад 20 країна допомагали Україні у війні з Росією, надаючи різне майно та послуги.

Найбільшим партнером України стали США, які за 2014-2019 роки виділили обладнання на суму 376 млн доларів, повідомляє "Апостроф".

Крім Штатів, нашій країні у війні проти РФ допомагали Великобританія, Франція, Канада, Італія, Словаччина, Литва, Латвія, Польща, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Швейцарія, Швеція, Албанія, Чехія, Австралія, Туреччина, а також Японія і Китай.

Ці країни передавали радіостанції, засоби нічного бачення, автомобілі різних типів, уніформу, засоби індивідуального захисту, медичне обладнання та сухі пайки на загальну суму 62,5 млн доларів.

У Міноборони України наголосили, що США є найбільшим донором для України. Так, з Америки ЗСУ отримали засоби зв'язку і кібербезпеки, РЛС контрбатарейної боротьби, медичне обладнання, прилади нічного бачення, протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, броньовані автомобілі HMMWV (відомі як Hummer), два корабля типу Island, швидкохідні човни та різні запчастини.

"Допомога у вигляді коштів не надається, а надходить у рамках співпраці ЗСУ з країнами-партнерами виключно у вигляді майна та послуг", – пояснили у Головному управлінні військової співпраці та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила розблокувати виділення військової допомоги Україні. У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки і гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

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