Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зброя проти Путіна: названі країни-союзники України у боротьбі з Росією

1.5т Читати матеріал російською

Понад 20 країна допомагали Україні у війні з Росією, надаючи різне майно та послуги.

Найбільшим партнером України стали США, які за 2014-2019 роки виділили обладнання на суму 376 млн доларів, повідомляє "Апостроф".

Крім Штатів, нашій країні у війні проти РФ допомагали Великобританія, Франція, Канада, Італія, Словаччина, Литва, Латвія, Польща, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Швейцарія, Швеція, Албанія, Чехія, Австралія, Туреччина, а також Японія і Китай.

Новини
"Наших валять, відповідати нічим..." Озвучено сценарій "зливу" війни на Донбасі

Ці країни передавали радіостанції, засоби нічного бачення, автомобілі різних типів, уніформу, засоби індивідуального захисту, медичне обладнання та сухі пайки на загальну суму 62,5 млн доларів.

У Міноборони України наголосили, що США є найбільшим донором для України. Так, з Америки ЗСУ отримали засоби зв'язку і кібербезпеки, РЛС контрбатарейної боротьби, медичне обладнання, прилади нічного бачення, протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin, броньовані автомобілі HMMWV (відомі як Hummer), два корабля типу Island, швидкохідні човни та різні запчастини.

"Допомога у вигляді коштів не надається, а надходить у рамках співпраці ЗСУ з країнами-партнерами виключно у вигляді майна та послуг", – пояснили у Головному управлінні військової співпраці та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила розблокувати виділення військової допомоги Україні. У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки і гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Теги
війна Генеральний штаб ЗСУ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
5
Смішно
8
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Petrov Valery
Petrov Valery
На реформы - символические суммы, на помощь населению - ничего. А на войну - много всего и даром. Почему? Чтобы донецкие не дошли до Лондона? Или просто так, чтобы не кончалось?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel