Зброя під Радою: Семенченко відмовився йти на допит у ГПУ

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко не прийде на допит у Генпрокуратуру 16 березня.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"Нардеп С. Семенченко відмовився прибути на допит як свідок 16.03.2018, пославшись на зустрічі в посольстві. Про це слідчого повідомила його помічниця М.", - написала вона.

Новини Встановлена причетність Семенченка до низки тяжких злочинів

Нардеп С.Семенченко отказался прибут на допит в якості Свідка 16.03.2018, пославшись на зустрічі у посольстві. Про це слідчого повідоміла его помічниця М. - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 березня 2018 р

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в сумках, які виносив Семенченко перед слідчими діями в наметовому містечку біля Верховної Ради 3 березня, могла бути зброя.

Пізніше МВС оприлюднило відео, на якому видно як нардеп виносить сумки з наметового містечка. Сам нардеп підтвердив, що виносив сумки. Однак, те, що в них могла знаходитися зброя, він заперечує.