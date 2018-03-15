УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Зброя під Радою: Семенченко відмовився йти на допит у ГПУ

5.5тЧитати новину російською

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко не прийде на допит у Генпрокуратуру 16 березня.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"Нардеп С. Семенченко відмовився прибути на допит як свідок 16.03.2018, пославшись на зустрічі в посольстві. Про це слідчого повідомила його помічниця М.", - написала вона.

Новини
Встановлена причетність Семенченка до низки тяжких злочинів

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в сумках, які виносив Семенченко перед слідчими діями в наметовому містечку біля Верховної Ради 3 березня, могла бути зброя.

Пізніше МВС оприлюднило відео, на якому видно як нардеп виносить сумки з наметового містечка. Сам нардеп підтвердив, що виносив сумки. Однак, те, що в них могла знаходитися зброя, він заперечує.

Особи
Семен СеменченкоЛариса Сарган
Місце
Україна
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
Поділитися у Facebook

Наші блоги