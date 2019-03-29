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Збиток на мільярди: спливли дані про зв'язок Гонтаревої з "сім'єю" Януковича

2.1тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура України зацікавилася можливою причетністю екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої до заволодіння 2 мільйонами гривень "Аграрного фонду".

Їй і співвласнику української інвесткомпанії ICU (керує активами президента України Порошенка) Костянтину Стеценку оголосили про підозру в межах розслідування резонансної справи олігарха Сергія Курченка і "сім'ї" Віктора Януковича, пише УНІАН з посиланням на власні джерела.

У документах, які надали агентству анонімні співрозмовники, слідчі ГПУ звернули увагу на ймовірний зв'язок Гонтаревої і Стеценка з "сім'єю" колишнього українського президента.

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"Слідчі Генпрокуратури підозрюють Гонтареву, яка до призначення главою центробанку країни була співвласницею компанії ICU, і Стеценка у скоєнні злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу "за фактом сприяння злочинній організації і пособництві у незаконному заволодінні чужим майном — коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2,069 млрд гривень", — зазначили в агентстві.

Валерія Гонтарєва

Валерія Гонтарєва

Скріншот

За даними слідства, у 2014 році схема привласнення грошей була реалізована шляхом укладення комерційним "Брокбізнесбанком" підроблених угод купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" і договорів прямого РЕПО з Національним банком.

Костянтин Стеценко

Костянтин Стеценко

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Про оголошення підозр Гонтаревій, Стеценку і ще низці колишніх топ-чиновників країни заявив прокурор ГПУ Костянтин Кулик, однак у відомстві заявили, що була порушена процесуальна норма, а отже підозри недійсні.

Як писав OBOZREVATEL:

  • у "справі Курченка" фігурують 98 осіб. Всім їм інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

  • Серед них були названі колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін, глава НБУ Валерія Гонтарєва і чинний заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов.

  • Після публікації цих даних в ЗМІ Генпрокуратура спростувала офіційне оголошення підозр цим особам, заявивши, що прокурор Кулик зробив це необґрунтовано.

  • Сам Кулик переконує, що його викликали на допит до ГПУ, а у його кабінеті і будинку готуються обшуки. Цю інформацію Генпрокуратура також спростувала.

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Особа
Валерія Гонтарєва
Місце
Україна
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