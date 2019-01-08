Збиралися стратити: в Ірані звільнили українського моряка

В Ірані звільнили з-під варти українського моряка Андрія Новічкова, якого затримали у 2017 році через підозри у вбивстві його колеги.

Правоохоронці Ірану збиралися стратити Андрія, проте у суді вдалося довести його невинуватість. Про звільнення на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"Андрій перебуває на території Посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка! Це, напевно, найщасливіше Різдво в житті хлопця і його сім'ї", — написав український президент.

Андрій Новічков Facebook Петро Порошенко

Порошенко також повідомив, що Андрій зможе повернутися в Україну і побачитися зі своїми близькими вже за кілька днів.

Андрій Новічков ТСН

Боротьба за звільнення українця тривала з січня 2017 року. Андрій Новічков став свідком самогубства матроса Мухамеда Бахранпура, який вистрибнув за борт.

Через місяць Андрія разом із сімома членами екіпажу зняли з судна на іранському узбережжі. Його вивезли з порту під приводом відправлення додому, а натомість привезли до кримінального суду міста Бандар Аббас і висунули звинувачення у вбивстві.

Як писав OBOZREVATEL, після відмови Андрія визнати свою провину його посадили за ґрати у поліцейському відділку, і спершу навіть не дали зв'язатися з адвокатом, посольством або з рідними. Через тиждень його перевели в колонію загального режиму. У травні 2018 року стало відомо, що Андрія Новічкова могли стратити через повішення.

У липні 2018 українець оголосив голодування. Друзі Андрія подавали петицію президенту України з вимогою втрутитися в ситуацію та ініціювати створення міждержавної комісії, однак вона не набрала необхідної кількості голосів.