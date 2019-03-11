"Збирає землі і росіян!" Засновник "ДНР" розкрив нюанси плану Путіна на Крим і Донбас

Засновник "ДНР" Олександр Ходаковський нагадав, що п'ять років тому, 11 березня, Крим "заявив про бажання приєднатися до Росії". Однак тепер кримчани скаржаться на "токсичність російської весни".

"Україна остаточно перестала бути нейтральною, а Росія і Штати перестали прикидатися, що закладене за Єльцина "партнерство" коштує дорожче, ніж виїдене яйце. У Росії в ужиток міцно і досить надовго увійшов "хештег" — "кримнаш", а в Україні — "кримчий", — написав він на своїй сторінці у забороненій в Україні мережі "Вконтакте".

За словами терориста, Донбас і Крим тепер пов'язані. "Якби не було Криму — не було б і Донбасу. Ніхто ж при здоровому глузді не став би говорити, що: ша, хлопці — ми просто забираємо військові бази з прилеглою ділянкою місцевості. Пафос, який супроводжував процес приєднання Криму, свідчив лише про одне: Росія збирає землі і росіян. Так чому б Донбасу не відчути себе росіянами, якщо навіть кримські татари зажили такої честі?" — запитує він.

Олександр Ходаковський Газета.ру

За словами Ходаковського, пропаганда переграла сама себе, пояснюючи приєднання саме Криму, а не Донбасу.

"Ну а що їй було, врешті-решт, говорити? Що ні, хлопці, — вчіться читати між рядків? Що? Можна було б сказати, що Крим, як у минулому автономія, мав більше юридичних прав на незалежність, а Донбас, Одеса , Харків та інші — ні. Але хотів би я подивитися на того, хто так би сказав. Як приліпити чорний квадрат формалізму до буйних фарб весни? Тим більше, що рейтинги злетіли не на ґрунті курортів і військових баз, а на ґрунті відчуття відродження", — уточнив він.

Терорист додав, що, розмовляючи про майбутні вибори у Севастополі, він поставив запитання одному з майбутніх фігурантів: "Чому ви в риториці не відсилаєте до російської весни, учасниками якої були?" Відповідь: "Ця тема токсична".

"Місцеві показують парк Перемоги, як пам'ятник махрового злодійства: було витрачено більше мільярда, а робіт не проведено майже ніяких. І з цієї причини Москва надіслала Дмитра Сабліна як керівника місцевої Єдиної Росії, щоб напередодні анонсованих Медведєвим великих вливань встановити контроль за витрачанням коштів. І що, — репутація губернатора зробила тему російської весни "токсичною?" — продовжив Ходаковський.

За словами співрозмовника, "кримчани розчаровані мріями, які не збулися".

"Все пізнається у порівнянні. Ми вже активно бухтіли, коли Путін підписав указ, який визнає наші республіканські документи легітимними на території Росії — і прийшло тимчасове щастя. Тепер чекаємо на обіцяні чутками паспорти — і знову будемо або щасливими, або звично "зосереджені". Вчіться правильно розтягувати задоволення! А отримали б весь шматок відразу — і нічого було б чекати. А розчарованим кримчанам хочу порадити: приїздіть у гості. А то донецьких машин у Криму багато, а кримських на Донбасі немає зовсім. Ласкаво просимо", — підсумував терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на явну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся