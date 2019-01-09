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Зазнають втрат: ЗСУ дали жорстку відповідь терористам на Донбасі

2.8тЧитати матеріал російською

У вівторок, 8 січня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У той же час, за даними розвідки двоє окупантів загинули і один отримав поранення. У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, повідомляє прес-центр ООС.

Опорні пункти наших військ були обстріляні із гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

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Мінус шість: ЗСУ похвалилися вдалими боями на Донбасі

ЗСУ дали жорстку відповідь терористам

ЗСУ дали жорстку відповідь терористам

Апостроф

"Не дивлячись на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови повного припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові похвалилися вдалими боями на Донбасі 7 січня, під час яких було знищено четверо окупантів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Novikova Irina
Novikova Irina
Вот как это получается, что храбрые воины не отвечая на провокации , не применяя запрещенное оружие, постоянно убивают, ранят и захватывают в плен , вооруженных танками, пушками, ракетами противника??? Какая прекрасная подготовка!!! Да с такой выучкой пора бы заняться уже и Крымом. Вон как два катерка и буксир напугали оккупантов в Крыму!!! Обоз для кого передаются такие сообщения, для старушек, болтающих у подъездов или для членов БПП???
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