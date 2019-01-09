Зазнають втрат: ЗСУ дали жорстку відповідь терористам на Донбасі

У вівторок, 8 січня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У той же час, за даними розвідки двоє окупантів загинули і один отримав поранення. У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, повідомляє прес-центр ООС.

Опорні пункти наших військ були обстріляні із гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

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"Не дивлячись на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови повного припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові похвалилися вдалими боями на Донбасі 7 січня, під час яких було знищено четверо окупантів.