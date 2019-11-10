"Завжди відчуваємо загрозу": міністр оборони висловився про новий напад Росії

Україна має план на випадок нового акту агресії з боку Росії.

Таку заяву зробив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі ТСН у неділю, 10 листопада, зазначивши, що "ми завжди відчуваємо загрозу".

"Наше завдання – це захистити країну за будь-яких сценаріїв і, звичайно, що ми дивимося на різні сценарії зараз. Ми не бачимо підсилення якогось критичного, тобто який би входив не в ті плани, про які ми знали ще від початку року", – сказав він.

"Ми дивимося на різні сценарії розвитку подій. Звичайно, що у нас є відпрацьовані відповіді на такий сценарій", – додав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, Загороднюк напередодні також розповів, що українська сторона контролює розведення військ на Донбасі, проте терористи "Л/ДНР" намагаються зірвати процес.

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