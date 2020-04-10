"Завоювання Майдану влада зливає в унітаз": Сенцов став на захист Чорновол

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов став на захист колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, звинуваченої у вбивстві чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".

Свою позицію він висловив у Facebook, назвавши екснардепку "однією з найактивніших борців із Януковичем".

"Зараз "добрі" люди обвинувачують її в навмисному вбивстві людини 18 лютого 2014 року. Хоча усім давно відомо, що то був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпалений будівлі, відмовившись її залишати. Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс Партії регіонів уже димів", – наголосив він.

Сенцов став на захист Чорновол ТСН

При цьому він зазначив, що тоді тривала революція і постійно траплялися бійки та гинули люди, оскільки українці виборювали "майбутнє для своєї держави".

"Зараз ми бачимо як поступово усі ці завоювання Майдану нинішня влада зливає в унітаз. Якщо би ми тоді програли, то Янукович нас усіх кинув би за грати. І якщо активістів саджають зараз, то що це таке, якщо не реванш?" – наголосив Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 10 квітня, до Тетяни Чорновол прийшли співробітники ДБР з обшуком у справі про умисне вбивство чоловіка внаслідок підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів.

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