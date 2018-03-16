Порошенко призначив командувача Об'єднаних сил: що про нього відомо

Президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва.

Про своє рішення він повідомив під час візиту в зону АТО в п'ятницю, 16 березня, передає прес-служба глави держави в Facebook.

"Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - сказано в повідомленні.

Сергій Наєв

Порошенко також наголосив, що перед Наєвим поставлена ​​задача зміцнити Збройні Сили настільки, щоб вони були не тільки обороноздатними, а й здатними звільнити окуповані території.

Раніше Наєв проходив службу на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ.

7 березня начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко призначив Наєва своїм заступником.

Раніше стали відомі подробиці про Сергія Наєв, який брав участь в боях за Донецький аеропорт, а також був звинувачений Росією.

Як повідомляв "Обозреватель", 24 лютого набрав чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Згідно набрав чинності закону про реінтеграції, керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях здійснює командувач Об'єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.