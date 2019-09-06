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8 вересня • оновлено в 11:23
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/ Розслідування

Завербувала ФСБ: у військовій частині на Житомирщині запобігли теракту

11.4т Читати матеріал російською

Військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади в Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії.

Про це повідомив УНІАН із посиланням на постанови Корольовського райсуду Житомира. Відзначається, що за цим фактом суд розслідує справу про державну зраду.

Йдеться про українського гранатометника, якому доручили здійснити вибух у військовій частині в Бердичеві.

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Він самовільно залишив місце несення військової служби і незаконно перетнув державний кордон України з Російською Федерацією, де був затриманий представниками ФСБ РФ.

"Надалі під загрозою застосування щодо нього насильства, [він] дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в/ч А3091", – йдеться в постановах суду.

Однак, повернувшись до України, військовий не вчинив теракт і звернувся в поліцію. Як повідомили в Головному управлінні СБУ Житомирської області, наразі відомство не може надати офіційної інформації з цього приводу, оскільки її розголошення може зашкодити слідству, яке ведеться. Розслідування цієї справи триває.

Ілюстрація. ФСБ

Ілюстрація. ФСБ

Bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом особам, які сприяли Росії в підготовці дітей до бойових дій на Донбасі.

Терористи вербували неповнолітніх і готували їх до участі у протиправній діяльності "ДНР".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Житомир
Теги
ФСБ Збройні сили України теракт Бердичів
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А накуя ФСБ взрыв в этой жопе мира - Бердичеве?!! Короче, очередная рагульская пурга!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Бердичев - имя нарицательное. :-)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Трубицын Александр, Москва это вассал крымских татар, которые в свою очередь были вассалами Османской империи. Так куда сраной Москве до БЕРДИЧЕВА?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Жаль что не взорвал, штук десять далбаящуров отправил бы на навоз.
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