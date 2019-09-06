Завербувала ФСБ: у військовій частині на Житомирщині запобігли теракту

Військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади в Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії.

Про це повідомив УНІАН із посиланням на постанови Корольовського райсуду Житомира. Відзначається, що за цим фактом суд розслідує справу про державну зраду.

Йдеться про українського гранатометника, якому доручили здійснити вибух у військовій частині в Бердичеві.

Він самовільно залишив місце несення військової служби і незаконно перетнув державний кордон України з Російською Федерацією, де був затриманий представниками ФСБ РФ.

"Надалі під загрозою застосування щодо нього насильства, [він] дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в/ч А3091", – йдеться в постановах суду.

Однак, повернувшись до України, військовий не вчинив теракт і звернувся в поліцію. Як повідомили в Головному управлінні СБУ Житомирської області, наразі відомство не може надати офіційної інформації з цього приводу, оскільки її розголошення може зашкодити слідству, яке ведеться. Розслідування цієї справи триває.

Ілюстрація. ФСБ Bigmir.net

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