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Затримання ватажка банди у Кирилівці потрапило на відео

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Затримання ватажка банди здирників у Кирилівці, яке відбулося у суботу, 3 серпня, потрапило на відео.

Кадри були опубліковані РІА Мелітополь. Тоді злочинці викрали місцевого жителя і вимагали у нього 2 тисячі доларів.

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Затримання провели працівники СБУ і "КОРД". Організатором угруповання виявився 44-річний чоловік.

За фактом вимагання розпочато досудове розслідування кримінального провадження. Воно було відкрите за ознаками ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція затримала трьох жителів Дніпра у Кирилівці (Запорізька область) за підозрою у причетності до бійки зі стріляниною, що трапилася у селищі 3 серпня.

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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Суд отпустит, как всегда.
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