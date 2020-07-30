Затримання вагнерівців у Білорусі: порушено справу про підготовку терактів
У Білорусі затримано 33 бойовиків групи Вагнера. tvr.by
Затриманих в Білорусі бойовиків групи Вагнера – російської приватної військової компанії – підозрюють у підготовці теракту.
Як повідомляє Tut.by з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, кримінальну справу порушено за статтею 290 КК – загроза вчиненням акту тероризму.
За його словами, до 200 бойовиків знаходилося на території Білорусі, 33 затримано, зараз йдуть пошуки інших.
"Як голку в копиці сіна", – сказав держсекретар Ради безпеки, коментуючи пошуки.
Равков виступав у ЦВК перед кандидатами в президенти Білорусі. Андрій Дмитрієв, який був присутній на зустрічі, зазначив, що кандидатам доведено, що в країні 170 бойовиків, навчених підривній і снайперській діяльності, що є ризик в основному на масових заходах, а під Псковом і Невелем формуються ще якісь угруповання.
Також, за його словами, деякі затримані нібито дають свідчення, що "приїхали робити революцію".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.
П'ятьох кандидатів у президенти Білорусі в терміновому порядку запросили з'явитися в ЦВК вранці 30 липня.