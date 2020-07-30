Затримання вагнерівців у Білорусі: порушено справу про підготовку терактів

Затриманих в Білорусі бойовиків групи Вагнера – російської приватної військової компанії – підозрюють у підготовці теракту.

Як повідомляє Tut.by з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, кримінальну справу порушено за статтею 290 КК – загроза вчиненням акту тероризму.

За його словами, до 200 бойовиків знаходилося на території Білорусі, 33 затримано, зараз йдуть пошуки інших.

"Як голку в копиці сіна", – сказав держсекретар Ради безпеки, коментуючи пошуки.

Равков виступав у ЦВК перед кандидатами в президенти Білорусі. Андрій Дмитрієв, який був присутній на зустрічі, зазначив, що кандидатам доведено, що в країні 170 бойовиків, навчених підривній і снайперській діяльності, що є ризик в основному на масових заходах, а під Псковом і Невелем формуються ще якісь угруповання.

Також, за його словами, деякі затримані нібито дають свідчення, що "приїхали робити революцію".

Як повідомляв OBOZREVATEL: