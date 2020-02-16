Затримання "смотрящего" Януковича: OBOZREVATEL дізнався, де переховувався Анісімов

Стало відомо, де переховувався від правосуддя "смотрящій" за Запоріжжям часів президентства Віктора Януковича Євген Анісімов "Анісім".

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах. Як стало відомо, Анісімов ховався в селищі Козин (Київська область). Його будинок знаходився за адресою Старокиївська 36, ділянка 59.

Козин Скрін з карти

будинок Анісімова Скрін з карти

Відзначимо, що Анісімов переховувався від правосуддя цілих шість років. Його здав найближчий соратник, який навіть відмовився від винагороди.

Євген Анісімов Скрін з відео

Читайте більше про те, хто такий Анісімов, які звинувачення проти нього висувають, а також як його затримували в окремому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перше затримання "Анісіма". "Смотрящій" і його охоронець Андрій Гречковський були затримані в аеропорту "Бориспіль" 21 жовтня 2013 року. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінальної виробництва за статтею "вимагання".

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