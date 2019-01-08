Затримання скандального олігарха Фукса в Мексиці: з'явилося підтвердження

Журналістка, головний редактор програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька підтвердила, що в аеропорту Канкун (Мексика) 7 січня було затримано путінського олігарха Павла Фукса і народного депутата України (заступника голови "Народного фронту") Андрія Іванчука.

Як вона написала на Facebook-сторінці, про це їй повідомили одразу два джерела — із системи міжнародного правопорядку та з оточення самого бізнесмена.

"Він летів на приватному літаку з Великобританії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні", — зазначила журналістка.

Вона також володіє інформацією про те, що Іванчука відпустили, і проблеми на кордоні виникли тільки у Фукса. За її даними, станом на 8 січня Фукс перебуває в аеропорту Канкуна, куди до нього приїхали співробітники українського посольства.

"Чому затримали Фукса? Український бізнесмен внесений у чорний список США. Це з'ясувалося після прильоту в Мексику, і вплинуло на рішення місцевих прикордонників пускати Фукса в країну чи ні", — написала Седлецька.

"Дуже цікаво дізнатися, чому такий важливий в Україні підприємець, який дружить із міністрами і літає чартером із народними депутатами — перебуває в чорному списку США і є там персоною нон-грата", — додала вона.

Журналістка видання "Новое Время" Христина Бердинських на своїй сторінці у Facebook розповіла, що також намагалася перевірити інформацію про затримання олігарха.

"Запитала про це Фукса. Він відповів коротко, що це "фейк" (без якихось подробиць)", — зазначила вона, уточнивши, що дотримується протилежної думки.

"Зовсім недавно я писала профайл про Фукса до журналу. І він розповідав, що зараз спільно з Рудольфом Джуліані, колишнім мером Нью-Йорка і нинішнім адвокатом Трампа, працює над створенням офісу інвестиційної підтримки Харкова та України у США.

Але схоже, що навіть зв'язки з адвокатом Трампа погано допомагають Фуксу вирішити його проблеми з американськими органами. Ось що значить, коли працює система. Зате в Україні у Фукса все чудово", — написала журналістка.

Павло Фукс УН

Нагадаємо, OBOZREVATEL, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що затримання Фукса та Іванчука в Мексиці сталося на підставі того, що олігарх перебуває в міжнародному чорному списку. Зокрема, йому вже відмовляли у в'їзді у США та Ізраїль, а для відвідування відкриті тільки країни Європи.

У момент затримання Фукс та Іванчук перебували в аеропорту з дружинами. При цьому український нардеп оформив із дружиною фіктивне розлучення, зокрема для того, щоб не декларувати розкішну нерухомість у Монако (оцінюється у 500 млн євро).

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