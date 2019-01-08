Затримання скандального олігарха Фукса в Мексиці: з'явилося підтвердження

Журналістка, головний редактор програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька підтвердила, що в аеропорту Канкун (Мексика) 7 січня було затримано путінського олігарха Павла Фукса і народного депутата України (заступника голови "Народного фронту") Андрія Іванчука.
Як вона написала на Facebook-сторінці, про це їй повідомили одразу два джерела — із системи міжнародного правопорядку та з оточення самого бізнесмена.
"Він летів на приватному літаку з Великобританії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні", — зазначила журналістка.
Вона також володіє інформацією про те, що Іванчука відпустили, і проблеми на кордоні виникли тільки у Фукса. За її даними, станом на 8 січня Фукс перебуває в аеропорту Канкуна, куди до нього приїхали співробітники українського посольства.
"Чому затримали Фукса? Український бізнесмен внесений у чорний список США. Це з'ясувалося після прильоту в Мексику, і вплинуло на рішення місцевих прикордонників пускати Фукса в країну чи ні", — написала Седлецька.
"Дуже цікаво дізнатися, чому такий важливий в Україні підприємець, який дружить із міністрами і літає чартером із народними депутатами — перебуває в чорному списку США і є там персоною нон-грата", — додала вона.
Журналістка видання "Новое Время" Христина Бердинських на своїй сторінці у Facebook розповіла, що також намагалася перевірити інформацію про затримання олігарха.
"Запитала про це Фукса. Він відповів коротко, що це "фейк" (без якихось подробиць)", — зазначила вона, уточнивши, що дотримується протилежної думки.
"Зовсім недавно я писала профайл про Фукса до журналу. І він розповідав, що зараз спільно з Рудольфом Джуліані, колишнім мером Нью-Йорка і нинішнім адвокатом Трампа, працює над створенням офісу інвестиційної підтримки Харкова та України у США.
Але схоже, що навіть зв'язки з адвокатом Трампа погано допомагають Фуксу вирішити його проблеми з американськими органами. Ось що значить, коли працює система. Зате в Україні у Фукса все чудово", — написала журналістка.
Павло Фукс
УН
Нагадаємо, OBOZREVATEL, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що затримання Фукса та Іванчука в Мексиці сталося на підставі того, що олігарх перебуває в міжнародному чорному списку. Зокрема, йому вже відмовляли у в'їзді у США та Ізраїль, а для відвідування відкриті тільки країни Європи.
У момент затримання Фукс та Іванчук перебували в аеропорту з дружинами. При цьому український нардеп оформив із дружиною фіктивне розлучення, зокрема для того, щоб не декларувати розкішну нерухомість у Монако (оцінюється у 500 млн євро).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.
Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.
Також Бродський наголосив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, що готується.
Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.
У кінці грудня стало відомо про те, що Фукс готує в Україні нову масштабну аферу — спробу привласнити українську компанію "Центренерго". Це призведе до того, що Україна втратить сотні мільйонів гривень.