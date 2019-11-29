Затримання "короля контрабанди": суд оголосив рішення щодо скандального Альперіна

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення у справі скандального Вадима Альперіна, якого називають одеським "королем контрабанди".

На засіданні 29 листопада судді постановили відправити його під арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що Альперіна підозрюють в організації організованого злочинного угруповання, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатомільйонних збитків.

Новини НАБУ оголосило про підозру скандальному Альперіну

Вадим Альперін LIGA.net

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) при цьому клопотали про арешт із можливістю внесення більш 280 млн грн застави.

Захист Альперіна в свою чергу просив суд "негайно звільнити" їх клієнта або відправити його під домашній арешт.

Під час розгляду справи судді оголошували 40-хвилинну перерву через відсутність одного з адвокатів Альперіна. Після поновлення засідання до скандального фігуранта довелося викликати лікарів через нібито загострення проблем зі здоров'ям. Із цієї причини було оголошено чергову перерву.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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