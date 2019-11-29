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30 листопада • оновлено в 10:47
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/ Розслідування

Затримання "короля контрабанди": суд оголосив рішення щодо скандального Альперіна

13.9т
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Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення у справі скандального Вадима Альперіна, якого називають одеським "королем контрабанди".

На засіданні 29 листопада судді постановили відправити його під арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що Альперіна підозрюють в організації організованого злочинного угруповання, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатомільйонних збитків.

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Вадим Альперін

Вадим Альперін

LIGA.net

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) при цьому клопотали про арешт із можливістю внесення більш 280 млн грн застави.

Захист Альперіна в свою чергу просив суд "негайно звільнити" їх клієнта або відправити його під домашній арешт.

Під час розгляду справи судді оголошували 40-хвилинну перерву через відсутність одного з адвокатів Альперіна. Після поновлення засідання до скандального фігуранта довелося викликати лікарів через нібито загострення проблем зі здоров'ям. Із цієї причини було оголошено чергову перерву.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Контрабанда в Україні
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Бедненький, болеет наверное что стало плохо,берет пример с бугая Насирова,позорище в Китае через неделю на стадионе при вселюдно хлопнули бы,а тут выпустят чтобы дальше грабил.
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Mega Death
Mega Death
он в месяц больше зарабатывал))))
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