Затримання "короля контрабанди": суд оголосив рішення щодо скандального Альперіна

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення у справі скандального Вадима Альперіна, якого називають одеським "королем контрабанди".
На засіданні 29 листопада судді постановили відправити його під арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Нагадаємо, що Альперіна підозрюють в організації організованого злочинного угруповання, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатомільйонних збитків.
Вадим Альперін
LIGA.net
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) при цьому клопотали про арешт із можливістю внесення більш 280 млн грн застави.
Захист Альперіна в свою чергу просив суд "негайно звільнити" їх клієнта або відправити його під домашній арешт.
Під час розгляду справи судді оголошували 40-хвилинну перерву через відсутність одного з адвокатів Альперіна. Після поновлення засідання до скандального фігуранта довелося викликати лікарів через нібито загострення проблем зі здоров'ям. Із цієї причини було оголошено чергову перерву.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна впіймати не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. Відколи Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Уже вранці 27 листопада з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальському та ще дев'ятьом особам.
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