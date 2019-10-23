Затримання ексміністра економіки: суд у Києві ухвалив рішення

У середу, 23 жовтня Шевченківський районний суд Києва суд заарештував колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка.

Суд призначив Бровченку заставу в розмірі 3,4 млн гривень, повідомляє theБабель.

"Ми не згодні з аргументами, які висунула прокуратура, вимагаючи арешту нашого підзахисного. Ми будемо оскаржувати запобіжний захід у апеляції", – розповів адвокат Бровченка Сергій Стретович.

Юрист зазначив, що сім'я Бровченка вноситиме за нього заставу.

"З огляду на всі обставини, зокрема стан здоров'я Бровченка, захист клопотатиме про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", – додав Стретович.

Юрій Бровченко Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, який підозрюється у державній зраді.

Колишнього чиновника вважають причетним до укладання свідомо збиткового контракту на виготовлення і поставку лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США.

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