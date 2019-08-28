Затримання Богатирьової: з'явилися нові подробиці про арешт

Прокуратура Києва просить Печерський суд столиці заарештувати ексміністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову.
Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, до суду внесено клопотання щодо вирішення питання про застосування запобіжного заходу у відношенні Богатирьової.
"У травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України про обрання ексміністру охорони здоров'я України, підозрюваної у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з постановою, після затримання підозрюваного не пізніше, ніж через 48 годин слідчий повинен забезпечити доставлення її до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що час судового засідання буде визначено під час автоматичного розподілу справ у суді.
Раїса Богатирьова
Відлуння UA
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня в аеропорту "Жуляни" затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.
Пізніше колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін розповів, що Богатирьова прилетіла в Україну з метою нібито добровільно дати свідчення.
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