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Затримання Богатирьової: ексміністра Януковича кинули в ізолятор, призначена дата суду

10.1т Читати матеріал російською

У середу, 28 серпня, Печерський райсуд Києва повинен обрати запобіжний захід затриманій Раїсі Богатирьовій - ексміністру охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляє LB.ua, Богатирьову доставили в суд одразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже був не робочий час. Тому ніч ексміністр проведе в ізоляторі на Глибочицькій.

Затримання Богатирьової підтвердив також голова МВС Арсен Аваков, але подробиць він не повідомив.

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Суд заочно заарештував міністра-утікача Януковича

Ексміністра підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Дзеркало Тижня

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році 25 листопада Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Богатирьової, після чого викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.

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Тема
Затримання Богатирьової
Особа
Раїса Богатирьова
Місце
Україна Київ
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Глушко Андрей
Глушко Андрей
Рая "попала на деньги"...вот и всё.
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Махов Макс
Махов Макс
Посадили, невчом не виновную козачку. Она маленькая, в беленьких трусиках, завтра будет распята. Бгггггаааа
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Зе зграя пообіцяла варовкє посаду міністра охорони здоров'я, але сталося якесь непорозуміння ! Завтра її звільнять !
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