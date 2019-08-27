Затримання Богатирьової: ексміністра Януковича кинули в ізолятор, призначена дата суду

У середу, 28 серпня, Печерський райсуд Києва повинен обрати запобіжний захід затриманій Раїсі Богатирьовій - ексміністру охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляє LB.ua, Богатирьову доставили в суд одразу ж після затримання, але він не ухвалював рішення, оскільки вже був не робочий час. Тому ніч ексміністр проведе в ізоляторі на Глибочицькій.

Затримання Богатирьової підтвердив також голова МВС Арсен Аваков, але подробиць він не повідомив.

Ексміністра підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Раїса Богатирьова Дзеркало Тижня

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2016 року Інтерпол припинив розшукові заходи щодо Раїси Богатирьової, але в тому ж році 25 листопада Печерський районний суд Києва повторно дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Богатирьової, після чого викликали на допит до Києва, але вона не з'явилася.

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