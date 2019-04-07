Затриманий окупантами в Криму український журналіст вийшов на свободу: перші фото

Заарештований 26 березня ялтинський журналіст Євген Гайворонський вийшов 7 квітня на свободу з ізолятора тимчасового утримання окупованого Сімферополя.

Він розповів про подробиці арешту і тиск на нього з боку "правоохоронців", передають Крим.Реаліі.

"Вони, мабуть, щоб мене зламати, тримали в камері на трьох поодинці. Хоча в інших камерах місць не вистачало. Приїжджали співробітники центру "Е", МВС Криму, все керівництво прямо, погрожували мені, сказали: то, що ти вибрав собі політику представляти себе громадянином України – тобі не допоможе, ми тебе далі будемо упаковувати, ми тобі наркоманію придумаємо. І ще на 12 днів закриємо за те, що ти відмовлявся з нами проїхати. Твої ж родичі тут живуть ... ось такий був пресинг всі 12 днів", – сказав Гайворонський.

Євген Гайворонський

Він зазначив, що побоюється за своє життя і тому хоче виїхати на материкову частину України.

"З огляду на те, що моєму життю та здоров'ю реально загрожує небезпека, я так розумію, що, напевно, єдиний шанс мені якось вижити – це потрапити на материкову частину України і якось допомагати, перебуваючи вже на материковій частині. Тому що це моя щира позиція, яку я не просто взяв з пропаганди", – додав Гайворонський.

Женя, я нудьгувала! 🤣

Євген Гайворонський виходить з ІТТ Сімферополя, 7 квітня 2019 року pic.twitter.com/4sgaQYm14S - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 7 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

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