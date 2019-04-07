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Затриманий окупантами в Криму український журналіст вийшов на свободу: перші фото

2.1тЧитати матеріал російською

Заарештований 26 березня ялтинський журналіст Євген Гайворонський вийшов 7 квітня на свободу з ізолятора тимчасового утримання окупованого Сімферополя.

Він розповів про подробиці арешту і тиск на нього з боку "правоохоронців", передають Крим.Реаліі.

"Вони, мабуть, щоб мене зламати, тримали в камері на трьох поодинці. Хоча в інших камерах місць не вистачало. Приїжджали співробітники центру "Е", МВС Криму, все керівництво прямо, погрожували мені, сказали: то, що ти вибрав собі політику представляти себе громадянином України – тобі не допоможе, ми тебе далі будемо упаковувати, ми тобі наркоманію придумаємо. І ще на 12 днів закриємо за те, що ти відмовлявся з нами проїхати. Твої ж родичі тут живуть ... ось такий був пресинг всі 12 днів", – сказав Гайворонський.

Євген Гайворонський

Євген Гайворонський

Він зазначив, що побоюється за своє життя і тому хоче виїхати на материкову частину України.

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"З огляду на те, що моєму життю та здоров'ю реально загрожує небезпека, я так розумію, що, напевно, єдиний шанс мені якось вижити – це потрапити на материкову частину України і якось допомагати, перебуваючи вже на материковій частині. Тому що це моя щира позиція, яку я не просто взяв з пропаганди", – додав Гайворонський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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andrei andrei
andrei andrei
Если бы хотели - сломали. Нах просто этот чмошник никому не нужен.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обоз назвал Гайворонского украиским журналистом. А ведь по началу называл пропагандистом.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ложь,придуманная этим торчком для самопиара.Какую опасность представляет это чучело ,чтоб его там все руководство стращать приезжало !
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