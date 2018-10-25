Затишшя на Донбасі: офіцер ЗСУ озвучив тривожний прогноз

Факт повної відсутності обстрілів з боку терористів у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил — це не привід розслаблятися. Очевидно, "Л/ДНР" затихли через в'їзд чергової "гуманітарної" колони з Російської Федерації.

Таку думку у ефірі ObozTV висловив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай. За його словами, говорити про деескалацію конфлікту ще рано.

"ОБСЄ вчора виклали відео, на якому вони зі свого безпілотника зафіксували у терористів ПЗРК "Оса" російського виробництва. Якщо вони вивели цей ПЗРК в поле, то очевидно, що вони здійснювали якесь прикриття. Можливо, заходила колона, тому й не було ніякого обстрілу", — пояснив Гай.

Він запевнив, що подібні колони і досі періодично заходять в "Л/ДНР", перетинаючи українсько-російський кордон. І якщо на Донбасі настала тиша — це означає, що терористи проводять певні дії: можливо перебазування, або ж ротацію особового складу.

"А якщо була ротація, то зараз подивимося — пройде два-три дні і вони знову почнуть стріляти", — підсумував офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку почали скаржитися на поголовне зубожіння.

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