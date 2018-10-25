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Затишшя на Донбасі: офіцер ЗСУ озвучив тривожний прогноз

29.7тЧитати матеріал російською

Факт повної відсутності обстрілів з боку терористів у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил — це не привід розслаблятися. Очевидно, "Л/ДНР" затихли через в'їзд чергової "гуманітарної" колони з Російської Федерації.

Таку думку у ефірі ObozTV висловив волонтер, офіцер запасу Мирослав Гай. За його словами, говорити про деескалацію конфлікту ще рано.

"ОБСЄ вчора виклали відео, на якому вони зі свого безпілотника зафіксували у терористів ПЗРК "Оса" російського виробництва. Якщо вони вивели цей ПЗРК в поле, то очевидно, що вони здійснювали якесь прикриття. Можливо, заходила колона, тому й не було ніякого обстрілу", — пояснив Гай.

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Він запевнив, що подібні колони і досі періодично заходять в "Л/ДНР", перетинаючи українсько-російський кордон. І якщо на Донбасі настала тиша — це означає, що терористи проводять певні дії: можливо перебазування, або ж ротацію особового складу.

"А якщо була ротація, то зараз подивимося — пройде два-три дні і вони знову почнуть стріляти", — підсумував офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку почали скаржитися на поголовне зубожіння.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

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Операція Об'єднаних сил на ДонбасіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіРосійсько-український конфліктГуманітарний конвой Росії
Особа
Мирослав Гай
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
АТОООСгуманітарна допомогаНовини ДонбасуУкраїнаРосіяконфліктвійна
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Укроскот только в рот.
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1
Файбер Моня
Файбер Моня
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - киевский режим упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"ОБСЕ вчера выложили видео, на котором они со своего беспилотника зафиксировали у террористов ПЗРК "Оса" российского производства. " ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПЗРК Оса ?бугагагагага.Селюки безграмотные, ПЗРК это ПЕРЕНОСНОЙ зенитно-ракетный комплекс, Оса же это ЗРК на шасси БАЗ-5937.И производились они в СССР до 1988 года, состоят на вооружении ВСУ.Брехливые безграмотные селюки-пропагандоны
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