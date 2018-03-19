Засуджений окупантами кримчанин оголосив безстрокове голодування

Незаконно засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух оголосив безстрокове голодування.

Таким чином українець висловлює протест проти незаконного вироку у сфабрикованій проти нього кримінальній справі, передає Кримська правозахисна група.

Володимир Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня 2018 року, і який вже вступив у силу. Згідно з рішенням суду він повинен провести в колонії поселенні 3 роки і 5 місяців.

19 березня українця повинні перевести в одиночну камеру СІЗО, в якій він буде перебувати в період голодування.

Нагадаємо, після окупації півострова Балух публічно висловлювався про те, що включення Криму до складу Росії є незаконним.

На знак протесту в березні 2014 року він вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Після цього "влада" півострова стала переслідувати його. Згодом прапор був зірваний, а його намагалися звинуватити в крадіжці запчастин від трактора Т-74 і автомобіля ВАЗ.

Пізніше співробітники російського ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Балух був засуджений до виправних робіт. У січні 2018 року українця засудили за двома статтями - зберігання зброї і боєприпасів та вибухівки.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС України зажадав допустити до Балуха лікарів.