Команда ексгенпрокурора України Руслана Рябошапки офіційно знищила ряд документів за результатами проведення атестації співробітників ГПУ.

Про це повідомило видання "Страна", посилаючись на власні джерела. Вказується, що співробітники Генеральної та регіональних прокуратур, які оскаржили своє звільнення за результатами переатестації в адмінсудах, отримали копії актів про знищення документів (щоб подивитися фотокопії, поскрольте новину вниз).

Акти були підписані ексзаступниками голови Офісу генпрокурора – Віктором Трепаком, Віктором Чумаком та Віталієм Каськом.

Руслан Рябошапка Скріншот

Член ГО "Рада громадського контролю" Олег Шрам у закритій прокурорській групі в Facebook повідомив, що з цього приводу вже готується заява про злочин.

"Це акти знищення матеріалів атестації прокурорів і слідчих ГПУ від 27.12.2019, яка проводилася в кінці минулого року і за результатами якої багатьох було звільнено. Мушу зазначити, спрацювали на "відмінно": переатестували, позвільняли, а всі матеріали в топку. І це при тому, що багато звільнених прокурорів оскаржують рішення кадрових комісій і свої звільнення в суді", – написав Шрам.

За його словами, подібні документи мають тривалий термін зберігання і не могли бути знищені відразу ж після прийняття відповідних кадрових рішень.

"Рада громадського контролю", як уточнив Шрам, готує на ім'я генерального прокурора Ірини Венедиктової заяву про злочин за фактом протиправного знищення службовими особами ГПУ матеріалів атестацій.

Акти про знищення документів Страна

Акти про знищення документів Страна

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що якби Рябошапка після свого виступу не покинув зал Верховної Ради, результат голосування щодо його відставки міг бути й іншим – у деяких нардепів "були ще певні сумніви".

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