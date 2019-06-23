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Заступник мера Сум оскандалився через концтабори для ЛГБТ: у справу втрутилася прокуратура

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Заступник Сумського міського голови Максим Галицький напередодні Маршу рівності написав, що хоче бачити представників ЛГБТ-співтовариства у концтаборах.

Прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко написала на своїй сторінці в Facebook, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Противник ЛГБТ Максим Галицький

Противник ЛГБТ Максим Галицький

"Один із заступників Сумського міського голови напередодні проведення Маршу рівності в підтримку ЛГБТ-спільноти на своїй сторінці у "Фейсбук" висловив своє бачення щодо цієї події, зокрема зауважив, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах", – зазначила Науменко.

Пост Галицького в Facebook

Пост Галицького в Facebook

Вона уточнила, що відомості по даному факту внесено до ЕРДР 23 червня 2019 за ч. 1 ст. 161 КК України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями).

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Як передає "Громадське", пізніше Галицький видалив свою публікацію з Facebook, а в коментарях пояснив, що не закликає відновлювати концтабори, оскільки їх функції виконують виправні колонії. Незважаючи ні на що, він наполягає на криміналізації одностатевих стосунків та їх "пропаганди". Галицький привів у приклад законодавство СРСР та повоєнної Німеччини (де гомосексуальність залишалася злочином до 1969 року).

Хто такий Максим Галицький

Народився 9 травня 1991 року в місті Суми. У 2012 році закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра політології).

Галицький

Галицький

Фото: Facebook Галицького

У 2014 році закінчив Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра, кваліфікацію політолога, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника, експерта з суспільно-політичних питань.

З лютого 2015 до 14 липня 2016 року працював на посаді начальника відділу зв'язків з громадськістю та аналітичного забезпечення управління комунікацій, інформаційного забезпечення та зовнішнього партнерства департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської Ради.

Максим Галицький

Максим Галицький

Фото: Facebook Галицького

З 15 липня 2016 по вересень 2017 був начальником відділу з питань дизайну міського середовища управління архітектури та містобудування Сумської міськради. 27 вересня 2017 призначений заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Також він є кандидатом в депутати міськради по 21 округу.

Максим Галицький - кандидат в депутати

Максим Галицький - кандидат в депутати

Фото: Facebook Галицького

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

Противники маршу готували провокацію у вигляді закидання учасників маршу презервативами з екскрементами.

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Місце
УкраїнаСуми
Теги
ЛГБТкиевпрайд
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