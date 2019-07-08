Застрелився на очах у дружини: з'ясувалися страшні подробиці загибелі Тимчука

У день загибелі народний депутат України Дмитро Тимчук був у депресії і застрелився на очах у дружини.
Про це свідчать матеріали розслідування. У них же зазначено, що Тимчук дістав пістолет і погрожував себе вбити, а співмешканка намагалася його зупинити до останнього.
Близько 12:00 Тимчук все ж застрелився. У цей час дружина була біля нардепа. Вона зазначила, що до самогубства Тимчук зловживав спиртним, а в день загибелі почав пити вже зранку. Він відмовився їхати на роботу.
При цьому останнім часом Тимчук часто говорив про суїцид.
"Про подію жінка повідомила другу і помічнику нардепа. Про конфлікти і боргові зобов'язання загиблого їй нічого не відомо", — зазначено у матеріалах слідства.
Похорон Дмитра Тимчука
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.
Цивільна дружина Тимчука розповіла, що в останні дні нардеп був пригнічений і казав, що втомився.
З'ясувалося, що Тимчук проживав у будинку на 25-му поверсі і потрапити до квартири було неможливо для сторонніх, оскільки на виході з ліфта були встановлені двері із замком, ключі від якого були тільки у власників житла. Більшість мешканців будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило.
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