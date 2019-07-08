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Застрелився на очах у дружини: з'ясувалися страшні подробиці загибелі Тимчука

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У день загибелі народний депутат України Дмитро Тимчук був у депресії і застрелився на очах у дружини.

Про це свідчать матеріали розслідування. У них же зазначено, що Тимчук дістав пістолет і погрожував себе вбити, а співмешканка намагалася його зупинити до останнього.

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Близько 12:00 Тимчук все ж застрелився. У цей час дружина була біля нардепа. Вона зазначила, що до самогубства Тимчук зловживав спиртним, а в день загибелі почав пити вже зранку. Він відмовився їхати на роботу.

При цьому останнім часом Тимчук часто говорив про суїцид.

"Про подію жінка повідомила другу і помічнику нардепа. Про конфлікти і боргові зобов'язання загиблого їй нічого не відомо", — зазначено у матеріалах слідства.

Похорон Дмитра Тимчука

Похорон Дмитра Тимчука

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.

  • Цивільна дружина Тимчука розповіла, що в останні дні нардеп був пригнічений і казав, що втомився.

  • З'ясувалося, що Тимчук проживав у будинку на 25-му поверсі і потрапити до квартири було неможливо для сторонніх, оскільки на виході з ліфта були встановлені двері із замком, ключі від якого були тільки у власників житла. Більшість мешканців будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило.

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Місце
Україна
Тег
Дмитро Тимчук
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Junio Van
Junio Van
Хирня, главное потерь нет
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Я всегда говорил что Тымчук алкаш, не может адекватный человек такую чушь нести какую нёс он. И он ещё депутатом Рады был.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Как жил так и сдох..все на вранье..То ли случайно..то ли намеренно..то ли на глазах жены..то ли любовницы.. Короче ..дегенерат дошел до закономерного финала.. А жизнь продолжается..у нас потерь нет.
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