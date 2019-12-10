Бізнесменів-коханців закопали в одну могилу: розкрито страшні подробиці вбивства в Україні

На Полтавщині три з половиною роки тому жорстоко вбили двох підприємців. Тіла чоловіка і жінки виявили лише через рік. Кажуть, що в могилі вони лежали, тримаючись за руки.

Як з'ясувалося, у загиблого залишилася сім'я – дружина і дочка. А у вбитої жінки – син. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пару знайшли в одній могилі

Ще в червні 2016 року в Полтавській області сталася трагедія, зникли двоє бізнесменів – 44-річний Юрій Безніщенко і 40-річна Алла Вітряк. Вдень, 14 червня, вони виїхали на автомобілі Безніщенка Volkswagen Touareg, а далі немов провалилися крізь землю.

Поліція розшукувала Юрія Безніщенка ... Нацполіція

і Аллу Вітряк Нацполіція

І тільки через рік стала відома страшна правда: пару жорстоко вбили заради автомобіля. Вбивці закопали їх у лісі у спільній могилі. Кажуть, коли їх тіла знайшли, вони немов трималися за руки. Полтавою ходили чутки, що вони удвох втекли за кордон і змінили прізвища. Однак це виявилося неправдою.

До того ж, трагедія на цьому не закінчилася. Як помилково писали деякі ЗМІ, убиті не були сімейною парою. У загиблої Алли Вітряк залишився син, а у Юрія Безніщенка – своя сім'я: дочка і дружина. Дружина загиблого не захотіла розмовляти з журналістами.

Загиблий Юрій Безніщенко ОК Юрія Безніщенка

За час, що минув із дня вбивства, дочка Безніщенка закінчила університет, а буквально цього літа вийшла заміж. Судячи з фото, молоді щасливі. А дружина загиблого на своїй сторінці публікує фото з відпочинку, зустрічей із подругами.

Загибла Алла Вітряк ОК Алли Вітряк

Кілька годин полювали на пару

Судячи з матеріалів справи двоє вбивць, 37-річний Геннадій Андрєєв і 34-річний Руслан Клеменчук (раніше тричі судимий за крадіжки, відсидів 8 і 9,5 років), чекали пару в лісосмузі неподалік від села Абазівка. Вони ховалися в кущах три з половиною години. Раніше вони вже грабували в тутешніх місцях закохані парочки – забирали у них гроші та коштовності. Цього разу Андрєєв прихопив із собою ще й зброю – сигнальний пістолет, перероблений під бойовий.

Злочинці на суді ТСН

Помітивши автомобіль, вони підійшли до нього. Чоловік і жінка сиділи на задньому сидінні авто. Андрєєв підійшов справа і вистрілив крізь опущене скло в Безніщенка, одна куля потрапила йому в голову, друга – в груди.

Алла Вітряк благала злочинців пощадити її, віддала їм золоті сережки, ланцюжок із кулоном, кільце, в бардачку нападники знайшли і 3 тисячі доларів. Але це не допомогло – Андрєєв холоднокровно застрелив Аллу.

Заради цього авто були вбиті двоє людей ОК Юрія Безніщенка

Вбивці забрали бездиханні тіла на автомобілі і закопали між селами Уманцівка і Бугаївка. Сам автомобіль вони відігнали в гараж будинку матері Андрєєва на околиці села Гутирівка. Спочатку вони хотіли продати його в Житомирській області, але угода не відбулася. Тоді злочинці розібрали автомобіль на деталі, і стали продавати частинами через знайомих і інтернет. Тут поліція і вийшла на їх слід.

Автомобіль розібрали на запчастини ТСН

На суді вбивці намагалися відвести від себе відповідальність. Вони запевняли, що автомобіль побачили випадково в лісі, де шукали металобрухт. Він простояв там багато годин, тому вони заглянули всередину і побачили два трупи на задньому сидінні. Вони забрали гроші, коштовності, а трупи вирішили закопати. Автомобіль пізніше вирішили продати. Коли відмивали його від крові, на підлозі знайшли пістолет із глушником і теж прихопили його з собою.

Міг знати одного з убивць

Шукати Юрія й Аллу почали рідні ввечері, коли ті не повернулися додому. За словами дружини загиблого, вранці вони пішли на роботу. Вони мали спільний бізнес – фірму, яка займається вантажним транспортом. Вдень зідзвонювалися, а після 16 години, коли дружина прийшла додому, телефон чоловіка вже не відповідав. Увечері, коли він не прийшов ночувати, жінка забила на сполох і звернулася в поліцію.

Юрій Безніщенко був завзятим рибалкою ОК Юрія Безніщенко

... і мисливцем ОК Юрія Безніщенка

Також дружина Безніщенка розповіла на суді, що чоловік міг знати одного з убивць, Андрєєва, оскільки свого часу купував у їхнього спільного знайомого пістолет. Всі говорили, що жодних боргів і ворогів у бізнесмена не було.

Один зі знайомих Безніщенка розповів, що знав Юрія багато років. "Він ні з ким не ворогував, бізнес у нього потихеньку йшов, грошей у сім'ї завжди вистачало. А Юра був завзятим рибалкою і мисливцем. Ви ж бачите, скільки у нього фото з величезними рибинами. Заради таких трофеїв він готовий був їхати хоч куди", – говорить знайомий.

В Алли залишився син ОК Алли Вітряк

ОК Алли Вітряк

А ось сімейні проблеми Юрія він не захотів обговорювати. Мовляв, справа особиста, з ким зустрічатися. "Я в такі справи не лізу. Зовні все у них було нормально", – відрізав чоловік.

Алла жила разом із сином і своєю мамою. Рано вранці вона теж пішла на роботу, вона була власницею автомийки. А ввечері, коли Алла не прийшла додому, син вирушив на автомийку, а й там її з обіду ніхто не бачив.

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