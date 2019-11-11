Застрелений захисник мав серйозну інформацію по справі Вороненкова – адвокат Добош

Адвокат Святослав Пархоменко, якого застрелили 10 листопада в Житомирській області, мав доступ до серйозної інформації, яка могла повністю "розвалити" версію слідства у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив адвокат Владислав Добош, який разом iз Пархоменко є захисниками підозрюваних у резонансній справі.

Адвокат Влад Добош

Добош вважає, що зараз не можна з повною впевненістю стверджувати, що та чи інша версія загибелі Пархоменка є вірною.

"Я тільки знаю одне: полювання – дуже зручне місце. І у нас вбивства людей на полюванні, які маскуються під нещасні випадки і т.д., не рідкість", – додав захисник.

Він також повідомив, що Святослав Пархоменко мав доступ до серйозних джерел інформації, яка серйозно впливала на хід справи.

"Святослав не був номінальним, призначеним адвокатом – він дійсно боровся за підзахисного, докопувався до правди. Якісно робив свою роботу. І з огляду на те, що мав певний доступ до серйозних джерел інформації у справі про вбивство Вороненкова... Тому ми знали більше, ніж слідство давало в суді. Ця інформація розвалювала божевільну версію слідства. І тому я нічого не виключаю ", – розповів Влад Добош.

Адвокат також повідомив, що 12 листопада має відбутися чергове судове засідання у резонансній справі про розстріл в Києві екс-депутата Держдуми РФ.

"Завтра буде чергове засідання, на якому повинні продовжувати досліджувати докази. А вчора мені повідомили, що сталося зі Святославом", – додав Добош.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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