МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Заспокоїли за 40 хвилин: у ЗСУ похвалилися блискучим боєм на Донбасі

9.1тЧитати новину російською

На позиціях біля Майорська українські армійці блискуче відбили атаку терористів, які напали серед білого дня.

"Заспокоїти" ворога вдалося всього за 40 хвилин, повідомляють "Факти". "Бойового запалу на горлівському териконі, де бойовики розмістили позиції, вистачає ненадовго", - йдеться у сюжеті.

Бійці кажуть, що терористи відкривають вогонь по цих позиціях переважно увечері, коли закривається КПВВ. Однак застукати армійців несподівано вдень ​​- також шансу не втрачають.

Новини
Терористи на Донбасі небезпечно стягнули озброєння: що відбувається

Цього разу план розвалився ще від самого початку і незабаром терористам довелося відступати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час боїв були ліквідовані двоє терористів, ще п'ятеро отримали поранення.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
21
Смішно
18
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги