Заспокоїли за 40 хвилин: у ЗСУ похвалилися блискучим боєм на Донбасі

На позиціях біля Майорська українські армійці блискуче відбили атаку терористів, які напали серед білого дня.

"Заспокоїти" ворога вдалося всього за 40 хвилин, повідомляють "Факти". "Бойового запалу на горлівському териконі, де бойовики розмістили позиції, вистачає ненадовго", - йдеться у сюжеті.

Бійці кажуть, що терористи відкривають вогонь по цих позиціях переважно увечері, коли закривається КПВВ. Однак застукати армійців несподівано вдень ​​- також шансу не втрачають.

Цього разу план розвалився ще від самого початку і незабаром терористам довелося відступати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час боїв були ліквідовані двоє терористів, ще п'ятеро отримали поранення.