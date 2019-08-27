"Заспокоїли противника": ЗСУ показали відео розгромного удару по терористах

У мережу виклали відео мінометного удару Збройних сил України у відповідь по терористах на Донбасі. Унікальні кадри були зняті ще до оголошення перемир'я.

У ролику, опублікованому на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, захисники продемонстрували, як за допомогою дронів били по окупантах купною стрільбою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вони відзначили, що купність стрільби – це властивість зброї групувати точки влучання (розривів) снарядів (ракет, куль та іншого) на деякій обмеженій площі. Крім того, це є одним з головних показників якості стрільби зброї.

Розгром позицій терористів Скріншот відео

"Завдяки дронам цю властивість можна використовувати на максимум. В деяких випадках купність стрільби з міномета може перевершити будь-які очікування. Того вечора бойовики обстрілювали наші позиції з ПТРД, АГС, РПГ і стрілецької зброї. Тому довелося заспокоїти противника. Працювати треба було швидко і прицільно, щоб не встигли вирахувати нашу позицію. На відео – результат роботи мінометників 20-го ОМПб 93-ої механізованої бригади", – йдеться у підписі до відео прицільної роботи українських воїнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої та найуспішнішої бойової операції ЗСУ за час війни на Донбасі. Вона була проведена піхотою в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я. В результаті захисникам вдалося знищити понад 20 одиниць ворожої техніки, близько 20 окупантів і поранити ще 11.

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