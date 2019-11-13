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13 листопада • оновлено в 12:09
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Заснула й не прокинулася: в "Артеці" раптово загинула дівчинка з Росії

1.9т
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В окупованому Криму померла 15-річна дівчинка з Махачкали, що відпочивала в міжнародному дитячому таборі "Артек".

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом смерті, повідомила пресслужба відомства.

"Попередньо встановлено, що вчора ввечері (12 листопада. – Ред.) школярка лягла спати, а сьогодні вранці (13 листопада. – Ред.) була виявлена мертвою", – йдеться у зверненні.

Авто СК

Авто СК

Пресслужба СК

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В окупованому Криму біля ''Артеку'' сталася НП з авіабомбою: подробиці

На місці події працюють слідчі та криміналісти. Призначено судово-медичні експертизи для встановлення причини смерті дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в "Артеці" загинув 12-річний хлопчик із Санкт-Петербурга.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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