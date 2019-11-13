Заснула й не прокинулася: в "Артеці" раптово загинула дівчинка з Росії

В окупованому Криму померла 15-річна дівчинка з Махачкали, що відпочивала в міжнародному дитячому таборі "Артек".

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом смерті, повідомила пресслужба відомства.

"Попередньо встановлено, що вчора ввечері (12 листопада. – Ред.) школярка лягла спати, а сьогодні вранці (13 листопада. – Ред.) була виявлена мертвою", – йдеться у зверненні.

Авто СК Пресслужба СК

На місці події працюють слідчі та криміналісти. Призначено судово-медичні експертизи для встановлення причини смерті дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в "Артеці" загинув 12-річний хлопчик із Санкт-Петербурга.

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