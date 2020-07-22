Дитина зі скарбничкою рвалася викупляти маму і тата: заручники з Луцька розповіли про 13-годинний полон

Максим Плохой (Кривош) дав заспокійливе 68-річній пасажирці автобуса, яка рознервувалася після того, як терорист дістав зброю і наказав водієві їхати в центр Луцька.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Журналісти поспілкувалися з деякими пасажирами, утримуваними в автобусі 13 годин, а також їх родичами (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пізніше саме ця жінка разом із вагітною та хлопчиком-підлітком першою залишила автобус.

Зазначається, що спершу люди не звернули увагу на чоловіка з наплічником і великою сумкою. Деякі через одяг Кривоша подумали, що він рибалка.

Василь, дочка і зять якого знаходилися в захопленому автобусі, розповів, що як раз говорив із дочкою телефоном, як раптом почалися постріли. Він також чув вибух.

Чоловік зізнався, що від внучки намагалися приховати те, що відбувається, проте дівчинка до вечора все ж дізналася, що в автобусі її мама й тато.

"Внучка в будинку плакала, тому що все це почула, знала. І вона, прямо кажучи, не плакала, а верещала, і взяла скарбничку, і каже: "Ось у мене є гроші, підемо викупляти маму, тата", – розповів Василь.

За його словами, тепер у дочки страх перед автобусами. Вона каже, що більше в маршрутки з переповненим салоном не сяде. Василь додав, що у його дочки хворе серце.

"Дружина сказала: "Вперед, хоч під танки, без нього не повертайся", – розповів інший чоловік, син якого був у заручниках.

Інший із врятованих зазначив, що це повинна була бути звичайна поїздка. Терорист зайшов у салон останнім.

"У такій накидці, рибацькій шапці. Ніхто не звернув уваги. Думали, що то рибалка якийсь, тому що вони там часто їздять на рибу", – згадав звільнений заручник.

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