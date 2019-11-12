В Одесі в одній з квартир на Люстдорфської дорозі між вітчимом та пасинком виник конфлікт через сигарету. Глава сім'ї відмовив прийомному синові дати закурити.

Перепалка переросла в бійку, в ході якої 51-річний вітчим вдарив 35-річного пасинка ножем в груди. Про це повідомляє пресслужба головного управління Національної поліції в Одеській області.

Мати потерпілого викликала швидку, але лікарям залишалася тільки констатувати смерть чоловіка.

Зарізав через сигарету: в Одесі вітчим вбив пасинка

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вітчиму-вбивці загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який зарізав свого 24-річного знайомого.

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