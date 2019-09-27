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27 вересня • оновлено в 18:38
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Запропонували підвезти: на Харківщині в авто двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину

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У суботу ввечері, 21 вересня, поблизу села Сірий Яр (Харківська область) двоє чоловіків у автомобілі зґвалтували 16-річну дівчину, яку вони обіцяли підвезти.

Як повідомила пресслужба поліції Харківщини, 26 вересня до Великобурлуцького ВП звернувся батько потерпілої та розповів, що того дня близько 20:00 малознайомі вчинили насильницькі дії щодо його доньки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами дівчини, двоє чоловіків запропонували підвезти її до селища Великий Бурлук. Поблизу села Сірий Яр у машині її зґвалтували.

На Харківщині двоє чоловік зґвалтували 16-річну дівчину

На Харківщині двоє чоловік зґвалтували 16-річну дівчину

Поліція Харківської області

Правоохоронці протягом декількох годин встановили особи зловмисників та затримали їх. Ними виявилися місцеві місцеві 20 та 44 років.

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Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом відкрили провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Затриманим повідомили про підозру у вчинення злочину. Їх доправили у слідчий ізолятор, де ті чекатимуть на обрання міри запобіжного заходу.

Поліція затримала підозрюваних

Поліція затримала підозрюваних

Поліція Харківської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Харків
Тег
зґвалтування
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Два атошника?
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Loskutov Виталий, Разве атошников задержали бы?
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