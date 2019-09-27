Запропонували підвезти: на Харківщині в авто двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину

У суботу ввечері, 21 вересня, поблизу села Сірий Яр (Харківська область) двоє чоловіків у автомобілі зґвалтували 16-річну дівчину, яку вони обіцяли підвезти.
Як повідомила пресслужба поліції Харківщини, 26 вересня до Великобурлуцького ВП звернувся батько потерпілої та розповів, що того дня близько 20:00 малознайомі вчинили насильницькі дії щодо його доньки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами дівчини, двоє чоловіків запропонували підвезти її до селища Великий Бурлук. Поблизу села Сірий Яр у машині її зґвалтували.
На Харківщині двоє чоловік зґвалтували 16-річну дівчину
Поліція Харківської області
Правоохоронці протягом декількох годин встановили особи зловмисників та затримали їх. Ними виявилися місцеві місцеві 20 та 44 років.
Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом відкрили провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.
Затриманим повідомили про підозру у вчинення злочину. Їх доправили у слідчий ізолятор, де ті чекатимуть на обрання міри запобіжного заходу.
Поліція затримала підозрюваних
Поліція Харківської області
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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