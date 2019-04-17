Ідея з видачею в "ДНР"/"ЛНР" російських паспортів не нова. Востаннє це було анонсовано ще 2 квітня. Але зрештою у Кремлі вирішили відкласти це до моменту, коли стануть відомі результати виборів президента України.

Тема видачі паспортів піднімається в ОРДЛО регулярно. Щойно соціальна напруга від того, що "Росія нас кинула, Росія нас обманула" сягає критичної точки – "народу Донбасу" обіцяють або включити окуповані території до складу Росії, або дати всім бажаючим російське громадянство. Їм вмикають телевізор, з екрану якого якийсь Жириновський чи Зюганов щось там заявляють, показують мітинги, де росіяни начебто вимагають від своєї влади допомогти "братському народу" "Л/ДНР". Правда, далі гучних обіцянок справа не йшла. До сьогодні.

Нині соціальна напруга на окупованих територіях зумовлена не тільки небажанням РФ визнавати "молоді республіки", а й куди прозаїчнішими моментами. Росія наразі різко зменшила виплати населенню окупованих територій, почала виділяти на них менше грошей і припинила поставки "гуманітарки". І якщо раніше тієї гуманітарки було стільки, що нею годували собак і котів – зараз її нема взагалі. І це викликає невдоволення у людей, які звикли вимагати: "Дай! Дай! Дай!".

І у тому, що зараз збирається зробити Росія, є кілька цікавих моментів.

Перший. Та спрощена процедура отримання російського громадянства, яку підписав Путін, не має жодного посилання на "ЛНР" та "ДНР". Якби вони там з’явилися – це означало би, що Росія визнає ці "республіки". А Путін на це ніколи не піде. Тому у цій спрощеній процедурі йдеться про громадян України. Тобто, кожен любитель "руського міра" в Україні може, як мінімум, отримати російський паспорт. Як максимум – отримати ще й гектар землі у Хабаровському краї.

Другий. Цікаво, які прописки будуть у цих паспортах? Точно не Луганська чи Донецька область. Бо щойно нам в руки потрапить паспорт з такою пропискою – ми одразу передаємо його у всі міжнародні інстанції. Бо це – вже офіційна окупація.

То що там буде написано? Місто Свердловськ Ростовської області? Тоді люди, які ці паспорти отримають, автоматично втрачають право власності на своє житло. Реєстри ж і все інше. З новим паспортом треба буде зразу робити і нові документи на майно. А це – гроші, яких у людей немає.

Третій. Цей паспорт не дає права на російську пенсію. Тому всіх, хто вже потирає руки і рахує, скільки пільг, пенсій і всього решта отримає разом з новим паспортом – чекає жорстоке розчарування. Про це вже здогадуються ті, хто встиг проконсультуватися з юристами в тій же Ростовській області, що ж їм дасть цей папірець. Виявляється, нічого. Єдине – вони зможуть вільно пересуватися Росією, без обмеження у 180 днів перебування. Можливо, будуть якісь незначні послаблення при працевлаштуванні. І все. Російські пенсії отримають хіба ті, хто отримає гектар землі у Хабаровському краї і переїде туди. Для тих, хто залишиться в ОРДЛО, ці паспорти означатимуть дуже обмежені російські права.

Ці питання вже обговорюються там, в окупації. Але тих, хто намагається думати – меншість. Більшість же продовжує вірити в Росію. І щойно Росія знову скаже: все, даємо паспорти – навіть ті, хто вже розчарувався, знову заводять "Россия нас не бросит", "Путин – герой!". Це – безкінечно. Окупований Донбас – це заповідник безкінечної тупості.

Так що ці паспорти – це черговий "розводняк" для "народу Донбасу", який любить, щоб було "по-багатому". Що ж, матимуть ще один урок.

Але мене дуже турбує той факт, що вся ця історія прив’язана до українських виборів. Якщо на них переможе Порошенко – ці паспорти почнуть видавати, і на нас чекає ескалація конфлікту. Якщо виграє Зеленський – паспорти видавати не будуть. І люди з окупованих територій як громадяни України братимуть участь у референдумі щодо утворення "Автономної Народної Республіки Донбас", а далі представники "Автономної Республіки Донбас" братимуть участь у парламентських виборах. Під це вже все готово. Затверджена назва. Написаний гімн. Є прапор. Герб. "Конституція". Справа – за малим.

Міграційна служба має все це якось фіксувати. Бо вже зараз 70% населення ОРДЛО має по два паспорти – паспорт громадянина України і "паспорт" ОРДЛО. І ми, ті, хто покинув все і виїхав з окупованих територій, маємо однакові права з тими, хто там залишився – і однакові з ними виплати, пенсії, пільги на навчання дітей, право голосу на виборах. Якщо ж ця критична більшість увійде у мирну Україну "автономною республікою Донбас" - російські паспорти отримаємо ми всі.

Але надія на міграційну службу зараз – не велика. Ми ж бачимо, яка там страшенна корупція. Ми бачимо, що українські документи там може отримати хто завгодно. В ОРДЛО на кожному кроці – реклама, що пропонує послуги з оформлення будь-якого документу – від свідоцтва про народження до свідоцтва про смерть, від внутрішнього українського паспорту до біометричного закордонного, від оформлення інвалідності і проходження МСЕК – до отримання регресу. БЕЗ ВИЇЗДУ.

"Ополченці" давно пооформляли закордонні паспорти. Бойовики мають по 2-3 паспорти на різні імена.

І це – набагато більша загроза, ніж фейкові російські паспорти, які перетворюють жителів ОРДЛО у недогромадян.

Але найбільша "бомба" у цій історії з російськими паспортами - у тому, що цією програмою може скористатися будь-який громадянин України не тільки з ОРДЛО, а й з Черкас, Києва, Сум чи Львова. Просто поїхати в російське посольство і отримати російське громадянство за цією спрощеною процедурою. І найстрашніше – зробити це ТАЄМНО. Бо за цією спрощеною процедурою ніхто не зобов’язаний попереджати МЗС України про ці зміни.

Враховуючи, скільки у нас проросійськи налаштованих громадян – бачу в цьому пряму загрозу національній безпеці. Бо якось ми можемо з подивом дізнатися, що 70% мешканців будь-якого українського міста отримали російське громадянство – і вже як громадяни РФ вони кричатимуть "Путин, введи!". А це вже – зовсім не смішно.

Це – повзуча окупація. Це – загроза нашій національній безпеці. Бо ці факти не фіксуються. Повідомлень про вихід з громадянства не буде. Держава просто не знатиме масштабів біди. Так, як сьогодні ми не знаємо, скільки українців мають угорські паспорти.

Ось що найстрашніше.

P.S. До речі, прикольний нюанс. Люди в ОРДЛО, які зберегли здатність критично мислити, вже запитують, чому разом з обіцянками роздавати паспорти, в "Л/ДНР" постійно друкують рекламу про переселення у Хабаровський край після отримання цього недопаспорту.

І там не написано, що це переселення буде добровільним. То де гарантія, що тих, кому завтра видадуть ці паспорти, післязавтра не посадять під прицілами автоматів у "теплушки" на КПП Красна Могила – і не відправлять за програмою переселення громадян України у Хабаровський край і Сибір? Відповідей на ці питання вони не отримують. І загроза можливого примусового переселення українців з ОРДЛО у російські глибинки там, в окупації, обговорюється дуже активно.

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