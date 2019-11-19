"Заплатила пів мільйона": у справі хабарників із Офісу Зеленського трапився новий поворот

Ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича, яку підозрюють у шахрайстві, внесла заставу і вийшла із СІЗО.

Про це заявив її адвокат Віталій Гриньов у коментарі "Українській правді". Нагадаємо, що колишня чиновниця, як спільниця директорки департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі, проходить у справі отримання 300 тисяч доларів хабара.

За словами правозахисника, заставу у розмірі 576 тисяч гривень, згідно із постановою суду, було внесено. Відтак суд звільнив підозрювану з-під варти.

Виктория Ліснича ТСН

Адвокат також наголосив, що кошти на внесення застави зібрали друзі Лісничої.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Національне антикорупційне бюро України затримало на хабарі у розмірі 150 тис. доларів директорку департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Інформацію офіційно підтвердила пресслужба Офісу глави держави.

У НАБУ підтвердили затримання чиновниці ОП Світлани Кондзелі. Вона перебувала у складі злочинної групи. В результаті проведення операції "під прикриттям" детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США із фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

Пізніше за підозрою в шахрайстві НАБУ затримало спільницю Світлани Кондзелі – Вікторію Лісничу. Вона була заступницею колишнього міністра культури України Михайла Кулиняка.

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