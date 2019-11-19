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19 листопада • оновлено в 16:04
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/ Розслідування

"Заплатила пів мільйона": у справі хабарників із Офісу Зеленського трапився новий поворот

3.3т
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Ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича, яку підозрюють у шахрайстві, внесла заставу і вийшла із СІЗО.

Про це заявив її адвокат Віталій Гриньов у коментарі "Українській правді". Нагадаємо, що колишня чиновниця, як спільниця директорки департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі, проходить у справі отримання 300 тисяч доларів хабара.

За словами правозахисника, заставу у розмірі 576 тисяч гривень, згідно із постановою суду, було внесено. Відтак суд звільнив підозрювану з-під варти.

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Виктория Ліснича

Виктория Ліснича

ТСН

Адвокат також наголосив, що кошти на внесення застави зібрали друзі Лісничої.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особа
Світлана Кондзеля
Місце
Україна
Теги
корупція Державне Бюро Розслідувань Офіс президента
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Каэш друзья! Она такую мелочь да ещё и в гривнах не хранит.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Новая власть говорите... Посадки... Выбрали идиоты
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