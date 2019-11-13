"Западенщина здичавіє": батько "русского міра" впав у маразм через Україну

Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского міра", заявив, що без русифікації Україна нібито приречена на здичавіння. А особливо – її західні області.

Більш того, він висловив упевненість в тому, що суверенна держава досі є частиною Російської імперії. Такими нетверезими думками затятий українофоб поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Кургінян Скріншот відео

"Так влаштована імперія, що синонімом розвитку є русифікація у з'єднанні з національною специфікою. Щойно це зникає – зникає й розвиток. Тому Донецьк буде розвиватися на основі українського з'єднання з русифікацією. А ці території, особливо западенські, будуть далі й далі йти в архаїчне сільське господарство! А коли прийде латифундист, то воно буде знищене, і вони повертатимуться в дикість!" – заявив несамовитий фанатик "русского міра".

Як повідомлялося OBOZREVATEL, раніше Кургінян заявив, що якщо Україна не хоче втратити свої території аж до Києва, то нібито зобов'язана переглянути Мінські домовленості й перетворитися на конфедерацію з особливим статусом терористичних "Л/ДНР".

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